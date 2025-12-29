Mujeres son Víctimas de Presunto Asalto en Estacionamiento de Tienda Departamental en Veracruz

Durante la tarde de este lunes 29 de diciembre, dos mujeres terminaron con crisis nerviosa luego de presuntamente ser víctimas de un asalto ocurrido en el estacionamiento de una conocida tienda departamental, ubicada en bulevar Córdoba-Fortín. De acuerdo con los primeros reportes, las afectadas habían salido de dicho establecimiento después de realizar el retiro de una cantidad considerable de dinero, cuando fueron interceptadas por sujetos armados en el área de estacionamiento.

Según la información obtenida, los presuntos responsables las habrían amenazado y posteriormente las despojaron del efectivo, para que, una vez cometido el ilícito, se dieran a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el hecho, las mujeres afectadas solicitaron auxilio al número de emergencias 911, lo que ocasionó la movilización de los elementos de la Policía Estatal, así como de la Policía Municipal, quienes arribaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Hasta el momento no hay reporte de personas detenidas tras estos hechos y no hubo informe que señalara que las mujeres afectadas tuvieran la necesidad de ser trasladadas a algún centro médico; únicamente fueron orientadas a proceder de forma legal ante la Fiscalía Regional de Justicia de la Zona Centro de Córdoba.

Hombre pierde la vida en presunto asalto saliendo de institución bancaria en Veracruz

El pasado lunes 15 de diciembre, se registró una intensa movilización por parte de autoridades y cuerpos de emergencia en calles de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz, donde fue reportado un hecho de violencia.

Según la información obtenida en el lugar, se trató de un hombre que se encontraba sin vida sobre la entrada de una institución bancaria ubicada en la calle Carlos Cruz, en esquina con la avenida Ignacio Allende, en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con lo reportado, el cuerpo del sujeto presentaba presuntos impactos de bala, por lo que las autoridades no descartan que la persona presuntamente pudo haber sido víctima de un asalto.

Al lugar de los hechos arribaron efectivos de la Secretaría de Marina (SEMAR), Policía Municipal y elementos de la Policía Ministerial, quienes se encargaron de acordonar el área para proceder con las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha emitido más información acerca de este hecho, por lo que la identidad de la víctima aún se desconoce; se espera que dentro de las próximas horas se realice la identificación del cuerpo.

