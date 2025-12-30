Rachas de Viento Derriban Torre de Energía Eléctrica Sobre Autos en Puente de Coatzacoalcos

La mañana de este martes 30 de diciembre, una torre de energía eléctrica ubicada a un costado del puente Coatzacoalcos I colapsó a causa de las fuertes rachas de viento provocadas por el frente frío número 25.

La estructura cayó sobre dos vehículos, un automóvil particular y una unidad de transporte de personal que circulaban por el lugar al momento del incidente. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay personas lesionadas.

Debido a este accidente, la circulación vehicular se vio totalmente suspendida en el puente Coatzacoalcos I, mientras los cuerpos de emergencia y autoridades realizaban las labores correspondientes para su retiro.

¿Seguirán las rachas de viento por el frente frío 25 en Veracruz?

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, el frente frío número 25 se encuentra cruzando el sur de Veracruz. Este sistema mantienen nublados, nieblas, lloviznas y potencial de lluvias y tormentas fuertes con acumulados en 24 horas de 20 a 50 mm en la cuenca del Río Blanco, 50 a. 70 mm en la parte alta del Papaloapan y de 70 a 150 mm en la región de Los Tuxtlas y las cuencas de los ríos Coatzacoalcos-Tonalá.

Sobre el viento del Norte, se espera que continúe de fuerte a violento, con vientos de 40 a 50 km/h y rachas de 85 a 110 km/h, sobre todo en la costa central, con tendencia a que disminuya en el transcurso del día. Además, en zonas montañosas como Xalapa, Naolinco, Misantla y el valle de Perote, también se esperan vientos con rachas frescas a fuertes.

Es de mencionar, que este martes 30 de diciembre se prevé un descenso marcado de las temperaturas, incluso existe la posibilidad de caída de aguanieve o nieve en las partes más elevadas del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba.

