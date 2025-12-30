Tatiana Schlossberg: ¿Quién Era y de Qué Murió la Nieta del Expresidente de EUA John F. Kennedy?

Tatiana Schlossberg de 35 años murió este martes 30 diciembre 2025. La nieta del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, reveló hace un año que padecía una enfermedad terminal. Había sido diagnosticada con leucemia, un cáncer muy agresivo.

Hoy, la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy dio a conocer la noticia:

Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones

Noticia relacionada: Muere Tatiana Schlossberg, Nieta del Expresidente John F. Kennedy, a los 35 Años

¿Quién era Tatiana Schlossberg?

Tatiana era la mediana de los tres hermanos Schlossberg : Rose, Tatiana y Jack. Los únicos nietos de John y Jacqueline Kennedy.

: Rose, Tatiana y Jack. Los Fruto del matrimonio de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, artista y diseñador.

y Edwin Schlossberg, artista y diseñador. Tatiana Schlossberg tenía 35 años.

Era periodista, especializada en ciencia y medio ambiente.

Trabajó en el diario The New York Times

En una entrevista con la revista Vogue, Tatiana dijo:

Vengo de una familia de políticos, pero también, de escritores: mi abuela (Jacqueline Bouvier) era periodista y mi abuelo pensó en ser reportero o dueño de un periódico. También ganó el Pulitzer

Estudió Historia en Yale y en Oxford .

. Fue en Yale donde conoció a su esposo, George Moran, quien estudiaba medicina y se casaron en 2017.

¿De qué murió Tatiana Schlossberg?

Fue en mayo de 2024, cuando fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda, poco tiempo después de haber dado a luz a su segunda hija. En noviembre de 2025 publicó un artículo en The New Yorker titulado:

Una batalla con mi sangre

Cuando me diagnosticaron leucemia, mi primer pensamiento fue que esto no podía estar pasándome a mí ni a mi familia.

En ese texto dijo que cuando le dieron su diagnóstico, no quería creerlo.

El día anterior había nadado 1, 6 kilómetros en la piscina, embarazada de nueve meses. No estaba enferma. No me sentía enferma. De hecho, era una de las personas más sanas que conocía

¿Qué es la leucemia mieloide aguda que padecía Tatiana Schlossberg?

De acuerdo con la American Cancer Society, el cáncer se origina cuando las células en alguna parte del cuerpo comienzan a crecer sin control.

La leucemia mieloide aguda (AML, por sus siglas en inglés) se inicia en la médula ósea (la parte blanda del interior de ciertos huesos, donde se producen las nuevas células sanguíneas), pero con más frecuencia también pasa rápidamente a la sangre. Algunas veces se propaga a otras partes del cuerpo, incluyendo los ganglios linfáticos, el hígado, el bazo, el sistema nervioso central (el cerebro y la médula espinal) y los testículos.

Historias recomendadas: