Tornados en Estados Unidos Dejan al Menos Tres Muertos y Consulado de México Alerta a Paisanos

Tres personas murieron tras el paso de un aparente tornado en el sur de Michigan, en Estados Unidos, dijeron autoridades locales, mientras poderosas tormentas azotaban el estado, arrancando el techo de negocios y derribando árboles.

La Oficina del Sheriff del Condado de Branch dijo que tres personas también fueron llevadas al hospital después de que el aparente tornado azotara el área de Union Lake, que está a unos 200 kilómetros al oeste de Detroit.

Al menos un tornado fue confirmado en el sur de Michigan, cerca de Union City, el viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional, y es posible que haya habido otros, añadió la autoridad.

Se esperan tormentas eléctricas severas y dispersas el viernes por la noche desde áreas de los estados de las llanuras hasta los Ozarks y el Medio Oeste, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Consulado de México en Kansas City alerta a paisanos

Vía la red social X, el Consulado de México en Kansas City alertó a los connacionales en el estado sobre las condiciones para posibles tornados y tormentas severas.

Por lo anterior, emitió las siguientes recomendaciones, acompañadas de los números de contacto en caso de emergencia:

Mantenerse informados.

Ubicar un lugar seguro en casa, lejos de ventanas.

Tener listo un plan de emergencia.

🚨 Tornado Watch en Missouri 🌪️

Hay condiciones para posibles tornados y tormentas severas.



⚠️ Recomendaciones:

• Mantente informado.

• Ubica un lugar seguro en casa, lejos de ventanas.

• Ten listo tu plan de emergencia.



📲 Sigue actualizaciones del National Weather Service. pic.twitter.com/mZTIatOlBM — Consulado de México en Kansas City (@ConsulMexKan) March 7, 2026

El inicio de la temporada de tornados

Las tormentas de primavera pronosticadas llegan cerca del inicio de lo que muchos llaman temporada de tornados, que generalmente comienza en distintos momentos en diferentes partes de los Estados Unidos.

Los expertos recomiendan algunos pasos de seguridad simples para tomar antes de que lleguen los tornados, incluido tener una radio meteorológica y un plan de dónde refugiarse.

Con información de: AP

