Trump Afirma que el Narcotráfico por Mar en el Caribe ha Bajado 96%: "Ahora Vamos por Tierra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el narcotráfico por mar en el Caribe ha bajado 96% desde que inició su cruzada contra el tráfico de estupefacientes, por lo que su próximo objetivo es acabar con este por la vía terrestre.

Como parte de su agenda de Nochebuena, el mandatario participó en llamadas a militares estadounidenses desde el club Mar-a-Lago en Palm Beach, en donde aseguró que acabar con el narcotráfico por tierra "es más fácil".

"Como seguramente habrán oído ustedes, el narcotráfico por mar ha bajado 96 %. Piénsenlo, 96. Ahora vamos a ir en pos de tierra. La tierra, la verdad, es más fácil", sostuvo el líder republicano.

Referente al 4% restante del tráfico de drogas por mar, Trump dijo que están averiguando quiénes son y de dónde provienen. "Los paramos muy en seco", añadió.

¿Cuáles son los objetivos terrestres de Estados Unidos?

Con respecto al freno del tráfico de estupefacientes por tierra, el mandatario no hizo mención de ningún territorio en específico.

No obstante, en días pasados se ha referido a Venezuela y Colombia como países donde se están produciendo "muchas drogas".

