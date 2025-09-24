Trump Sustituye Retrato de Biden en la Casa Blanca por Imagen de Pluma Automática

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó reemplazar la fotografía del expresidente Joe Biden en la Casa Blanca por la imagen de una hoja siendo firmada con un bolígrafo automático conocido como ‘autopen’.

La cuenta oficial de la Casa Blanca publicó este miércoles en sus redes sociales fotografías de Trump recorriendo la galería que conecta el despacho oval con el área residencial del recinto, en este corredor es dónde se exhiben los retratos de todos los expresidentes estadounidenses.

Noticia relacionada: Donald Trump Pide Arrestos por Incidente en Escalera Eléctrica de la ONU; Acusa Sabotaje

El espacio que debería estar ocupado por el retrato de Biden, fue retirado y en su lugar fue puesta la fotografía de la famosa pluma firmando una hoja en blanco.

Esta acción hace referencia a los ataques de Trump hacía Biden, que en múltiples ocasiones ha declarado que el exmandatario, no sabía lo que estaba firmando o que delegó a su equipo la firma de documentos importantes o incluso que necesitaba de un bolígrafo automático que le ayudara a firmar.

Algo que tanto Biden como su equipo han desmentido en múltiples ocasiones.

Historias recomendadas:

AMP