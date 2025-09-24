Donald Trump publicó en Truth Social una carta donde acusa que fue víctima de un presunto sabotaje durante su visita a la ONU. El presidente de Estados Unidos se quejó por el teleprompter descompuesto y el sonido durante su discurso ante la Asamblea General, así como por las escaleras eléctricas que se detuvieron su llegada. Sobre este asunto específico, Donald Trump pidió el arresto de los responsables.

Donald Trump pide investigación por supuesto sabotaje en la ONU

A través de Truth Social, Donald Trump publicó una carta dirigida al secretario general de la ONU, donde denuncia un supuesto caso de sabotaje durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado 23 de septiembre. En la carta se lee:

Ayer ocurrió una verdadera desgracia en las Naciones Unidas. ¡No uno, ni dos, sino tres sucesos siniestros!

En primer lugar, el presidente de Estados Unidos denunció el incidente ocurrido con la escalera eléctrica a su llegada a las Naciones Unidas. En la publicación se quejó de que las escaleras “pararan en seco” y aseguró que pudo “haber sido un desastre” ante lo que consideró “un sabotaje absoluto”:

Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de estos escalones de acero. Simplemente nos agarrábamos firmemente del pasamanos, o habría sido un desastre. Esto fue un sabotaje absoluto.

Donald Trump denuncia “triple sabotaje” en la ONU

Además, Donald Trump denunció que el teleprompter estuvo apagado durante gran parte de su discurso ante la Asamblea General. No obstante, el republicano se jactó de haber recibido buenas críticas sobre sus palabras, a pesar del fallo en la pantalla:

La buena noticia es que el discurso recibió excelentes críticas. Quizás apreciaron que muy pocas personas podrían haber hecho lo que yo hice.

Por último, el presidente de Estados Unidos aseguró que el sonido fue precario al interior de la Asamblea General de la ONU. Según escribió, su esposa, Melania Trump, sentada enfrente de él, no pudo escuchar su discurso.

Donald Trump terminó su carta denunciando que fue objeto de un “triple sabotaje” y exigió una investigación por parte de la ONU:

Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían estar avergonzados. Envío una copia de esta carta al Secretario General y exijo una investigación inmediata. No me extraña que las Naciones Unidas no hayan podido cumplir con la función para la que fueron creadas.

ONU afirma que un camarógrafo de Donald Trump habría detenido las escaleras eléctricas

El mismo martes, la ONU abrió una investigación sobre el fallo de una escalera eléctrica que se detuvo durante la llegada del presidente Donald Trump y de su esposa Melania. Tras las pesquisas iniciales se concluyó que no se trató de una avería mecánica.

Según dio a conocer la ONU la escalera se detuvo probablemente por responsabilidad de un camarógrafo del propio equipo del presidente. En un comunicado Naciones Unidas explicó que el camarógrafo “pudo haber activado sin darse cuenta un mecanismo de seguridad”.

