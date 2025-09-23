ONU Abre Investigación por Escalera Eléctrica que se Detuvo Justo Cuando Subía Trump y Melania

La ONU abrió este martes 23 de septiembre una investigación sobre el fallo de una escalera mecánica en su edificio que afectó al presidente estadounidense Donald Trump y su esposa Melania justo cuando llegaban a la sede de la organización.

Tras las pesquisas, la ONU concluyó que se debió probablemente a un cámara del propio equipo del presidente. Ese mecanismo está diseñado "para evitar que personas u objetos se vean atrapados accidentalmente y arrastrados por el engranaje" en movimiento, dijo la organización en un comunicado.

"Nuestro técnico, que estaba en el lugar, reinició la escalera mecánica tan pronto como la delegación subió al segundo piso", agregó.

Casa Blanca pide "despido" de responsable

En tanto, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que si alguien de la ONU apagó a propósito la escalera mecánica en la que se subió el presidente Trump, dicha persona debe ser despedida.



"Si alguien en la ONU detuvo intencionadamente la escalera mecánica justo cuando el presidente y la primera dama (Melania Trump) iban a subir debería ser despedido e investigado de inmediato", publicó Leavitt en su cuenta oficial de la red social X.

Trump sacó provecho del incidente

Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump se burló del incidente al afirmar que lo único que ha obtenido de la organización es un teleprompter roto y unas escaleras mecánicas defectuosas.

Las primeras palabras que dio el líder republicano al subir al estrado fueron para explicar a la audiencia que daría su discurso sin leer porque el teleprompter no funcionaba.

"Me siento muy feliz de estar aquí arriba con ustedes, sin embargo, y de esta manera (sin teleprompter) puedo hablar desde el corazón; solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprompter tendrá grandes problemas", dijo desatando las risas del público.

Más adelante, explicó que al llegar a la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, se quedó atrapado a mitad de las escaleras mecánicas junto a la primera dama, Melania Trump.

"Si la primera dama no estuviera en buena forma, se habría caído, pero está en muy buena forma. Ambos lo estamos", afirmó también, provocando una carcajada de la audiencia.

Donald Trump Dio Discurso de una Hora ante la ONU; Esto Dijo

Entre risa y risa, lanza dardo a la ONU

El republicano usó estos dos "tropiezos" para cargar contra la ONU, un organismo cuya utilidad puso en cuestión porque lo acusó de no haberlo "ayudado" a frenar las guerras que hay en el mundo.

"Esto es lo que recibí de las Naciones Unidas: unas escaleras mecánicas estropeadas y un teleprompter estropeado", zanjó.

Durante su intervención, Trump explicó que el teleprompter ya estaba funcionando y, al finalizar, la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, confirmó que había sido arreglado.

Con información de: EFE y N+

