Videos de Accidente de Tren: Imágenes del Fuerte Choque en Indonesia que Dejó Decenas de Heridos

Un choque entre dos trenes en la estación Bekasi Timur, en Indonesia, dejó múltiples heridos la noche del lunes 27 de abril de 2026. Los videos que circulan en redes sociales muestran la magnitud del impacto y los vagones destrozados.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:50 horas, cuando el tren KA Argo Bromo Anggrek —que opera en la ruta Gambir-Surabaya— colisionó con un convoy de la Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line en el área de Bekasi Timur, en la periferia oriente de Yakarta.

Telah terjadi kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek rute Gambir–Surabaya bertabrakan dengan KRL di kawasan Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) sekitar pukul 20.50 wib. saat ini Personil dari Satlantas Polres Bekasi masih proses Penanganan kecelakaan kereta api di wilayah… pic.twitter.com/Wt1bRnxL9B — TMC Polda Metro Jaya (@TMCPoldaMetro) April 27, 2026

¿Qué muestran los videos del choque?

Las imágenes que circulan en redes sociales registran los vagones doblados y con daños estructurales visibles, mientras decenas de personas —entre pasajeros y elementos de emergencia— se desplazan por los andenes en medio de los escombros.

Varios clips muestran la zona de impacto desde distintos ángulos, con personal uniformado coordinando la atención en el lugar.

Heridos y vías bloqueadas

Los primeros reportes indican que varias personas resultaron heridas y que equipos de rescate acudieron a la escena. Por su parte, la Policía Metropolitana de Yakarta reportó que el personal de Satlantas Polres Bekasi atendía el accidente y que la vía quedó temporalmente intransitable como consecuencia del impacto.

Hasta el momento de esta publicación, no se ha precisado el número exacto de heridos ni se han dado a conocer víctimas fatales.

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CT