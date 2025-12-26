Al menos 15 personas resultaron heridas este viernes, 26 de diciembre de 2025, en un apuñalamiento masivo sucedido en una fábrica de caucho en la prefectura japonesa de Shizuoka, al suroeste de Tokio, Japón.

Según la cadena pública japonesa NHK, que cita fuentes del Departamento de Bomberos local, la mayoría de los heridos fueron trasladados al hospital, todos en estado consciente.

La policía detuvo a un hombre en el lugar, sospechoso de haber atacado a las víctimas con un cuchillo. Sin embargo, aún están investigando los detalles del incidente, y han acordonado la zona.

Así fue el ataque en una fábrica de caucho

Según las autoridades de la localidad, los servicios de emergencias recibieron una llamada sobre las 16:30 hora local, alertado de que varias personas habían sido apuñaladas en una fábrica de caucho de la localidad de Mishima, en la prefectura de Shizuoka.

De acuerdo con NHK, el hombre apuñaló al menos a ocho personas en la fábrica, y roció algún tipo de líquido sobre otras seis, sin especificar cuál.

El periódico japonés Asahi, señaló que las autoridades piensan que el hombre es un trabajador de unos 30 años de edad que entró en la fábrica armado con un cuchillo de supervivencia y una máscara de gas.

