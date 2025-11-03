Avalancha Provoca Tragedia: ¿Qué Pasó Hoy en el Himalaya? Reportan Muertos y Desaparecidos
N+
De acuerdo con los primeros reportes, entre las víctimas hay ciudadanos de Estados Unidos, Nepal, Italia y Canadá
Una avalancha mortal sorprendió a los alpinistas que se encontraban en el Himalaya, en Nepal, hoy, 3 de noviembre de 2025; aquí te damos los detalles sobre el accidente de este lunes, por el que autoridades reportaron varias personas muertas y desaparecidas.
Autoridades de Nepal informaron que al menos siete personas murieron y cuatro están desaparecidas por la avalancha que se registró hoy, en el distrito de Dolaka, en el Himalaya.
De acuerdo con los primeros reportes, entre las víctimas hay ciudadanos de Estados Unidos, Nepal, Italia y Canadá.
La avalancha ocurrió cerca de la cumbre, alrededor de las 09:00 horas de este lunes y las labores de rescate iniciaron hasta las 17:00 hora local.
Información en desarrollo…
Con información de N+.
RMT