Cancillería Mexicana Informa que No Hay Connacionales entre Víctimas de Incendio en Hong Kong

En Hong Kong se registró un fuerte incendio en siete edificios de un complejo residencial que dejó 83 muertos. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que no hay mexicanos entre las víctimas.

se habría originado en la estructura de bambú que rodeaba a un edificio. Hay 279 desaparecidos, por lo que se puede elevar ampliamente el número de muertos.

México envía condolencias por incendio en Hong Kong

El gobierno de México ofreció sus condolencias por el incendio ocurrido en Hong Kong. A través de X, antes Twitter, la SRE lamentó la tragedia que ha conmocionado a la población de la antigua colonia británica:

La SRE extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo en Hong Kong, por el incendio que alcanzó edificios habitacionales y que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras desaparecidas.

Además, la Cancillería de México señaló que el consulado en Hong Kong permanece atenta a cualquier novedad sobre el suceso. No obstante, aclaró que no hay mexicanos entre las víctimas:

Nuestro consulado permanece alerta desde el inicio del suceso y no reporta connacionales afectados hasta el momento.

Advierten que puede aumentar número de víctimas por incendio en Hong Kong

El incendio en un complejo de siete edificios departamentales ha dejado hasta el momento un saldo de 83 fallecidos.

Además, se contabilizan 76 heridos, entre ellos once bomberos. Por desgracia, el número de víctimas podría aumentar drásticamente en las próximas horas, pues se reportan al menos 279 desaparecidos, según las últimas cifras del gobierno de Hong Kong.

El incendio, que ya se considera el peor de los últimos 30 años en Hong Kong, comenzó cuando un andamio de bambú se propagó entre los edificios. Las autoridades investigan el hallazgo de materiales inflamables en las ventanas de los edificios que estaban en renovación.

Actualmente hay tres detenidos, acusados de homicidio involuntario. Se investiga posibles actos de corrupción que habrían vulnerado la seguridad de los edificios habitados, en su mayoría, por personas de la tercera edad.

