Monito Punch, ¿Víctima de Acoso? Esto se Sabe Luego de Denuncias en Redes Sociales

El zoológico japonés donde se encuentra el bebé macaco 'Punch', convertido en una sensación de internet, se pronunció respecto a si el mono es víctima de acosos por sus compañeros de jaula como temen muchos internautas.

Cabe recordar que 'Punch', un macaco de siete meses, fue abandonado por su madre y se volvió famoso después de que empezara a aferrarse a un peluche de orangután de IKEA para consolarse en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, cerca de Tokio.

El mes pasado, el zoológico publicó en X que el macaco "había sido regañado muchas veces por otros monos". Desde entontes empezaron a difundirse videos por internet en los que se le ve siendo perseguido por miembros del grupo, junto con acusaciones de que estaba siendo intimidado.

¿Por qué 'Punch' no debe ser separado de su grupo? Zoológico explica

Mediante un comunicado, ayer el zoológico indicó que están recibiendo muchas "muestras de preocupación de personas tanto en Japón como en el extranjero". Sin embargo, 'Punch' depende cada vez menos del peluche de orangután, ya que un número creciente de monos está empezando a cuidarlo o jugar con él, explicó la entidad.

También explicó que "si bien los individuos dominantes pueden mostrar acciones de disciplina hacia sus subordinados, como ocurre de forma natural entre los macacos, estas acciones en la sociedad de los macacos difieren de los abusos humanos".

El zoológico aseguró que 'Punch' pasa la mayor parte del día tranquilamente y que se acostumbró a vivir en este grupo, por lo que "separarlo implicaría el riesgo de que nunca pudiera volver a integrarse y tendría que vivir así el resto de su vida".

Rechazado por su madre, 'Punch' fue criado en un entorno artificial tras nacer en julio y comenzó a entrenarse para reintegrarse en su grupo a principios de este año.

La situación del pequeño mono despertó un enorme interés en internet y generó una base de seguidores bajo la etiqueta. HangInTherePunch. Grandes multitudes comenzaron a acudir al zoológico y las ventas del peluche de orangután de IKEA se dispararon.

La organización defensora de los animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) afirmó que el caso de 'Punch' pone de relieve la crueldad de los zoológicos y pidió que sea trasladado a un "santuario de buena reputación donde pueda vivir en un entorno más natural".

Con información de N+ y AFP

