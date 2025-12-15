¿Quiénes Son los Atacantes de Playa Bondi, Australia, y El Hombre que Desarmó a Uno de Ellos?

Los atacantes del tiroteo ocurrido en Sídney, Australia, han sido identificados como padre e hijo. Te contamos qué se sabe de ellos hasta el momento, así como del hombre que desarmó a uno de ellos y permitió que no hubiera más víctimas en Playa Bondi.

El tiroteo cobró la vida de 16 personas , incluida una niña de 10 años, y dejó al menos 40 heridos.

, incluida una niña de 10 años, y dejó al menos 40 heridos. Anthony Albanese , primer ministro de Australia , descartó que el atentado contra la comunidad judía en Playa Bondi tenga relación con el reconocimiento del Estado de Palestina.

, primer ministro de , descartó que el atentado contra la comunidad judía en tenga relación con el reconocimiento del Estado de Palestina. La comunidad musulmana de Australia condenó el ataque terrorista del que se presume una motivación extremista.

Noticia relacionada: Autores del Ataque Australia son Padre e Hijo, Informa la Policía

¿Quiénes son los atacantes de Playa Bondi?

El domingo, un tiroteo en Playa Bondi dejó un saldo de 16 muertos y de 40 heridos. Dos sujetos abrieron fuego contra integrantes de la comunidad judía en el parque Archer, ubicado junto a la célebre playa al este de Sídney.

Las autoridades han calificado el tiroteo como un atentado terrorista y ha sido condenado de forma unánime alrededor del mundo. El ataque terrorista, como lo definieron las autoridades, se produjo el domingo por la tarde durante una celebración de Janucá.

Las autoridades identificaron a los atacantes como padre e hijo. Se trata de un hombre de 50 años, quien murió tras el enfrentamiento con la policía local, y su hijo de 24 años, quien permanece hospitalizado y está bajo custodia policial.

Video: Autoridades Dieron Actualización por Tiroteo en Sídney que Dejó 16 Muertos en Australia

Los sospechosos del ataque responderían a los nombres de Sajid Akram, quien sería el padre, y su hijo Naveed Akram. Las autoridades australianas catearon la noche del domingo dos domicilios ubicados en los suburbios de Bonnyrigg, donde habría vivido el padre, y en Campsie, donde estuvieron antes del ataque terrorista.

El fallecido Sajid Akram contaba con licencia de armas desde hacía una década. Según confirmaron las autoridades de Australia, tenía al menos seis armas registradas. Las seis armas fueron recuperadas de la escena del crimen, así como en el domicilio de Campsie.

¿Quién es el hombre que desarmó a uno de los atacantes de Sídney?

Durante el ataque, un hombre se abalanzó sobre los tiradores y consiguió desarmar a uno de ellos. El héroe fue identificado como Ahmed al Ahmed, quien es dueño de una frutería ubicada en Playa Bondi.

El hombre de 43 años, quien sirvió a la policía, sorprendió a uno de los atacantes por detrás y forcejeó con él hasta arrebatarle su arma. En medio de la lucha, recibió disparos en el brazo y la mano.

Chris Minns, primer ministro de Nueva Gales del Sur, visitó a Ahmed al Ahmed y dijo que se trataba de “un héroe de verdad”. Además, dijo que su “increíble valentía sin duda salvó innumerables vidas al desarmar a un terrorista con un enorme riesgo personal”.

Chris Minns visita en el hospital a Ahmed al Ahmed, héroe de Playa Bondi. Foto: EFE

Comunidad musulmana de Australia condena atentado terrorista

El Consejo Nacional de Imanes de Australia (ANIC, por sus siglas en inglés) condenó “de forma inequívoca” el tiroteo ocurrido en Playa Bondi. En un comunicado en representación de la comunidad musulmana, calificaron los hechos “horribles y totalmente incompatibles con los valores de la sociedad australiana”.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, relacionó el ataque del domingo con el “llamamiento a un Estado palestino”.

En respuesta, Anthony Albanese, primer ministro de Australia, descartó que el atentado terrorista guardara relación con el reconocimiento de Palestina por parte del país. Además, confirmó que el atentando habría sido motivado por una ideología extremista.

Historias recomendadas:

Con información de EFE y Reuters