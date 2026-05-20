Terremoto Hoy en Irán: Magnitud del Fuerte Temblor de este 20 de Mayo 2026
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Hasta el momento no se han reportado daños en la zona del terremoto, pero las evaluaciones continúan
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Un terremoto de magnitud 4.7 sacudió este miércoles, 20 de mayo de 2026, la zona cercana al sur de Irán, según informó el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC).
La agencia de noticias iraní Fars informó que el terremoto de magnitud 4.7 sacudió partes de la provincia de Hormozgan y fue sentido por los residentes de las ciudades de Qeshm y Hormoz, así como en zonas rurales de Bandar Abbas. Fars indicó que el epicentro se ubicó cerca de Bandar Laft, a una profundidad de 20 km.
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Saldo blanco por terremoto en Irán
El director general de gestión de crisis de la gobernación de Hormozgan declaró a los medios iraníes que hasta el momento no se habían reportado daños en la zona del terremoto, pero que las evaluaciones continuaban.
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Con información de N+ y Reuters.
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