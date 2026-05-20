Terremoto Hoy en Irán: Magnitud del Fuerte Temblor de este 20 de Mayo 2026

Un terremoto de magnitud 4.7 sacudió este miércoles, 20 de mayo de 2026, la zona cercana al sur de Irán, según informó el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC).

La agencia de noticias iraní Fars informó que el terremoto de magnitud 4.7 sacudió partes de la provincia de Hormozgan y fue sentido por los residentes de las ciudades de Qeshm y Hormoz, así como en zonas rurales de Bandar Abbas. Fars indicó que el epicentro se ubicó cerca de Bandar Laft, a una profundidad de 20 km.

Noticia relacionada: Terremoto Hoy en Zona de Sismos Frecuentes: Así Fue el Fuerte Temblor en Vanuatu.

Saldo blanco por terremoto en Irán

El director general de gestión de crisis de la gobernación de Hormozgan declaró a los medios iraníes que hasta el momento no se habían reportado daños en la zona del terremoto, pero que las evaluaciones continuaban.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y Reuters.

Rar