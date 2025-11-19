Video de la Explosión Repentina del Volcán Semeru: Activan Máximo Nivel de Alerta
El volcán Semeru de Indonesia expulsó nubes de ceniza hasta 2 kilómetros por encima del pico de la montaña; activan alerta máxima
Este miércoles, 19 de noviembre de 2025, el volcán Semeru de Indonesia entró en erupción, por lo que la agencia vulcanológica del país elevó al máximo el nivel de alerta.
Usuarios de redes sociales compartieron videos del momento de la explosión repentina del volcán Semeru, la montaña más alta de la isla de Java, con más de 3,600 metros de altura.
👀 More insane footage of Semeru from earlier today.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 19, 2025
The ash cloud billows because it’s a hot mix of gas, ash, and rock. As it moves, it pulls in air and creates turbulence, making the cloud swell and roll.pic.twitter.com/KAnMYHtcYE
Indonesia se extiende a lo largo del "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona de gran actividad sísmica, en la que confluyen distintas placas de la corteza terrestre y se produce un gran número de terremotos y volcanes.
Noticia relecionada: Conoce a "El Guardián del Popocatépetl" ¿Quién Vigila al Volcán Desde Hace 70 Años?
Otras tragedias por erupción de volcanes en Indonesia
De acuerdo con datos de la agencia vulcanológica del país, el volcán expulsó nubes de ceniza hasta 2 kilómetros por encima del pico de la montaña, y emitió una alerta a los residentes para que se mantengan a una distancia de 2.5 kms debido a los riesgos.
Indonesia alberga más de 400 volcanes, de los que al menos 129 continúan activos y 65 están calificados de peligrosos.
- Cabe recordar que el archipiélago vivió en diciembre de 2023 la trágica erupción del volcán Merapi en la isla de Sumatra, que se cobró la vida de 23 personas.
- En mayo de este año, también en torno al Merapi, al menos 60 personas perdieron la vida después de que fuertes lluvias arrastraran material volcánico a zonas residenciales
Con información de N+, Reuters y EFE.
