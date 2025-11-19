Video de la Explosión Repentina del Volcán Semeru: Activan Máximo Nivel de Alerta

Este miércoles, 19 de noviembre de 2025, el volcán Semeru de Indonesia entró en erupción, por lo que la agencia vulcanológica del país elevó al máximo el nivel de alerta.

Usuarios de redes sociales compartieron videos del momento de la explosión repentina del volcán Semeru, la montaña más alta de la isla de Java, con más de 3,600 metros de altura.

Indonesia se extiende a lo largo del "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona de gran actividad sísmica, en la que confluyen distintas placas de la corteza terrestre y se produce un gran número de terremotos y volcanes.

Otras tragedias por erupción de volcanes en Indonesia

De acuerdo con datos de la agencia vulcanológica del país, el volcán expulsó nubes de ceniza hasta 2 kilómetros por encima del pico de la montaña, y emitió una alerta a los residentes para que se mantengan a una distancia de 2.5 kms debido a los riesgos.

Indonesia alberga más de 400 volcanes, de los que al menos 129 continúan activos y 65 están calificados de peligrosos.

Cabe recordar que el archipiélago vivió en diciembre de 2023 la trágica erupción del volcán Merapi en la isla de Sumatra, que se cobró la vida de 23 personas.

En mayo de este año, también en torno al Merapi, al menos 60 personas perdieron la vida después de que fuertes lluvias arrastraran material volcánico a zonas residenciales

