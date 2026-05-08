Video del Momento en que Volcán Sakurajima Hace Erupción Hoy: Así se Ve Enorme Columna de Humo

El volcán Sakurajima, que se localiza en Japón, produjo una explosión con una gigantesca columna de ceniza, la cual pudo ser captada en videos que fueron compartidos por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, y que te mostramos aquí.

Cabe señalar que desde el pasado mes de abril, la Oficina de Ríos y Carreteras Nacionales de esa dependencia nipona alertó que la actividad eruptiva del volcán se intensificó, y compartió videos y mensajes de advertencia a la ciudadanía.

Sobre el Sakurajima

Está ubicado a solo 4 kilómetros de la ciudad de Kagoshima , en el extremo sur de Japón.

, en el extremo sur de Japón. Es un volcán de mucha actividad, que tiene una altura de 1,117 metros .

. Forma parte del Parque Nacional Kirishima Kinkowan.

Entra frecuentemente en erupción, esparciendo cenizas a miles de metros de altura.

Noticia relacionada: Volcán Kilauea Entra Nuevamente en Erupción: Video de las Enormes Fuentes de Lava.

Ubicación del Volcán Sakurajima, al sur de Japón. Foto: JMA

Nueva explosión y dispersión de ceniza

En un mensaje publicado en redes sociales el 5 de mayo, las autoridades japonesas informaron sobre una explosión desde el cráter del pico sur del Sakurajima.

Lo anterior ocasionó una gigantesca columna de ceniza que alcanzó los 3,500 metros de altura.

De acuerdo con el Ministerio de Tierra, se observó una gran cantidad de ceniza en la columna, la cual cayó hacia el lado sureste.

Por ello, pidió a la ciudadanía mantenerse alerta a la ceniza y las bombas volcánicas debido a futuras erupciones o explosiones.

En videos anteriores, también se pudieron apreciar explosiones con emanación de lava, y enormes columnas de ceniza.

Nivel de alerta

De acuerdo con la página de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el nivel de alerta en el Sakurajima es 3 de color naranja, en el que se pide no acercarse al volcán.

Ese nivel es de restricción de acceso a zonas peligrosas con medidas como la prohibición de subida al monte, la restricción de acceso al monte, entre otras.

De acuerdo con la situación, deben prepararse para evacuar las personas que requieran de asistencia especial como personas mayores, etc.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb