Video del Momento en que Volcán Sakurajima Hace Erupción Hoy: Así se Ve Enorme Columna de Humo
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El volcán Sakurajima, ubicado en Japón, intensificó su actividad eruptiva en las últimas semanas
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El volcán Sakurajima, que se localiza en Japón, produjo una explosión con una gigantesca columna de ceniza, la cual pudo ser captada en videos que fueron compartidos por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, y que te mostramos aquí.
Cabe señalar que desde el pasado mes de abril, la Oficina de Ríos y Carreteras Nacionales de esa dependencia nipona alertó que la actividad eruptiva del volcán se intensificó, y compartió videos y mensajes de advertencia a la ciudadanía.
Sobre el Sakurajima
- Está ubicado a solo 4 kilómetros de la ciudad de Kagoshima, en el extremo sur de Japón.
- Es un volcán de mucha actividad, que tiene una altura de 1,117 metros.
- Forma parte del Parque Nacional Kirishima Kinkowan.
- Entra frecuentemente en erupción, esparciendo cenizas a miles de metros de altura.
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Nueva explosión y dispersión de ceniza
En un mensaje publicado en redes sociales el 5 de mayo, las autoridades japonesas informaron sobre una explosión desde el cráter del pico sur del Sakurajima.
Lo anterior ocasionó una gigantesca columna de ceniza que alcanzó los 3,500 metros de altura.
5月8日16時15分 #桜島 の南岳山頂火口より #爆発 があり、噴煙の高さは3500ｍまで達し、 #降灰 は南東側へ流れ、噴煙量は多量と観測されました。今後も #噴火 や爆発による降灰や噴石にご注意ください。#いのちとくらしをまもる防災減災 #volcano #火山 #鹿児島市 #鹿児島県 pic.twitter.com/alD8Aa9pT8— 国土交通省 大隅河川国道事務所 (@mlit_osumi) May 8, 2026
De acuerdo con el Ministerio de Tierra, se observó una gran cantidad de ceniza en la columna, la cual cayó hacia el lado sureste.
Por ello, pidió a la ciudadanía mantenerse alerta a la ceniza y las bombas volcánicas debido a futuras erupciones o explosiones.
En videos anteriores, también se pudieron apreciar explosiones con emanación de lava, y enormes columnas de ceniza.
4月18日23時30分 #桜島 の南岳山頂火口より #爆発 があり、噴煙の高さは2300ｍまで達し、 #降灰 は北西側へ流れたと観測されました。最近桜島の噴火活動が活発化しています。今後も #噴火 や爆発による降灰にご注意ください。#いのちとくらしをまもる防災減災 #volcano #火山 #鹿児島市 #鹿児島県 pic.twitter.com/SzSYEb0dpk— 国土交通省 大隅河川国道事務所 (@mlit_osumi) April 20, 2026
Nivel de alerta
De acuerdo con la página de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el nivel de alerta en el Sakurajima es 3 de color naranja, en el que se pide no acercarse al volcán.
Ese nivel es de restricción de acceso a zonas peligrosas con medidas como la prohibición de subida al monte, la restricción de acceso al monte, entre otras.
De acuerdo con la situación, deben prepararse para evacuar las personas que requieran de asistencia especial como personas mayores, etc.
5月5日5時01分 #桜島 の南岳山頂火口より #噴火 があり、噴煙の高さは1500ｍまで達し、噴煙量は中量と観測されました。今後も噴火や爆発による #降灰 にご注意ください。#いのちとくらしをまもる防災減災 #volcano #火山 #鹿児島市 #鹿児島県 pic.twitter.com/kgBZOqvNsl— 国土交通省 大隅河川国道事務所 (@mlit_osumi) May 7, 2026
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Con información de N+.
spb