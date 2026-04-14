Booking Confirma Ciberataque Masivo que Comprometió Datos de Reservaciones de Usuarios

Booking.com confirmó que sufrió un ataque cibernético en el que accedieron a los datos personales de sus clientes, incluyendo nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y detalles de reserva.

El gigante mundial de reservas de viajes y hoteles notificó a sus clientes sobre la filtración la semana pasada, según varias publicaciones en línea.

“Les escribimos para informarles que terceros no autorizados podrían haber accedido a cierta información de reserva asociada a su reserva”, decía la notificación a los clientes, según una publicación de un usuario en Reddit.

Otros usuarios de Reddit que respondieron a la publicación dijeron haber recibido la misma notificación. El mensaje de la compañía incluía los tipos de datos comprometidos mencionados anteriormente, así como “cualquier cosa que usted haya compartido con el alojamiento”.

Con información de: N+

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