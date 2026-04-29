Canadá Niega la Entrada a Irán al Congreso de la FIFA a Semanas del Mundial 2026

Le fue denegada la entrada a Canadá al presidente de la federación iraní de futbol para el Congreso de la FIFA, faltando semanas para el arranque de la justa deportiva.

Mehdi Taj, presidente de la federación iraní de futbol, ​​ligado a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), no pudo entrar en Canadá tras su llegada para el Congreso de la FIFA de esta semana y posteriormente abandonó el país.

Taj y dos acompañantes partieron de Canadá a las 22:05 hora local del lunes

Iran International había informado previamente que las autoridades canadienses le habían concedido a Taj un permiso de residencia temporal, permitiéndole entrar bajo estrictas condiciones.

Se desconoce si el permiso fue revocado a su llegada o si las autoridades le denegaron la entrada tras una revisión adicional o en respuesta a objeciones

¿Qué se sabe de funcionarios de Irán que les negaron entrar a Canadá?

Se explicó que al presidente de la Federación Iraní de Futbol, ​​Mehdi Taj, y a otros dos funcionarios iraníes se les negó la entrada debido a "comportamiento inapropiado de los funcionarios de inmigración" en el Aeropuerto Pearson de Toronto.

Al respecto, el medio de comunicación en línea Iran International informó inicialmente que a Taj se le había concedido una visa el lunes y que había sido expulsado de Canadá el martes por la noche debido a sus vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una organización terrorista catalogada en Canadá.

En una respuesta por correo electrónico de la oficina de Diab, se indicó que todas las solicitudes de visa son revisadas individualmente por funcionarios capacitados.

"Si bien no podemos comentar casos individuales debido a las leyes de privacidad, el gobierno ha sido claro y consecuente: los funcionarios de la IRGC son inadmisibles en Canadá y no tienen cabida en nuestro país", declaró Taous Ait, secretario de prensa de Diab.

¿Qué celebra el Congreso de la FIFA?

El Congreso de la FIFA se celebra semanas antes del inicio de la Copa Mundial, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. Se esperaba la asistencia de representantes de cada una de las 211 federaciones que integran el organismo rector del fútbol a este evento, que comienza el jueves.

Los representantes de Irán no estuvieron presentes el martes en la mayor reunión formal de líderes del fútbol asiático con Gianni Infantino antes de la Copa Mundial de este verano. En el Congreso de la Confederación Asiática de Fútbol no se debatió la participación de Irán en el torneo ni la posibilidad de trasladar sus partidos fuera de Estados Unidos debido al conflicto entre ambos países.

Antes de las reuniones del jueves, existía preocupación por la posibilidad de que problemas con los visados ​​afectaran la capacidad de la delegación iraní para viajar a Vancouver para el Congreso de la FIFA y para el inicio de la Copa Mundial el 11 de junio.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI