Cárcel a quien Tenga Relaciones Sexuales fuera del Matrimonio: ¿Dónde Aplican Esta Medida?

Este viernes 2 de enero de 2026 entró en vigor un código penal duramente criticado, el cual establece castigos de cárcel a varios actos, como tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Aquí te contamos en dónde aplica esta nueva medida y qué es lo que han dicho al respecto expertos y organizaciones de derechos humanos.

Cárcel por sexo extramarital

Se trata de un código penal en Indonesia, aprobado por el Parlamento en diciembre de 2022, el cual castiga con penas de prisión lo siguiente:

El sexo extramarital

La promoción de la apostasía

La difusión de noticias falsas

"Atacar el honor" del presidente o vicepresidente

Establece que toda persona que mantenga relaciones sexuales con alguien que no sea su marido o su mujer "será castigada por adulterio con prisión hasta por un año".

Mientras que quienes vivan juntos como un matrimonio sin haberse casado recibirán una pena de seis meses de encarcelamiento.

¿Cuándo aplicarán las medidas?

Cabe señalar que para estos delitos, la Policía no puede actuar a menos que los considerados agresores de la norma sean denunciados por sus padres, hijos o parejas legales, lo que excluye a los turistas extranjeros de esta normativa en Indonesia, la nación con más musulmanes del mundo y la tercera mayor democracia del planeta.

Bali, el destino por excelencia del archipiélago indonesio, recibió en 2025 a siete millones de visitantes internacionales.

Penas por noticias falsas

De igual manera, el marco legal estipula penas de hasta seis años de prisión para quienes difundan noticias falsas, sabiendo que lo son, si estas "causan disturbios o desorden en la sociedad".

Se trata de un apartado que permite a la Policía detener a personas que el Gobierno considere desestabilizadores en áreas como la política o la economía.

Mientras que la incitación pública al ateísmo o a abandonar la religión conllevará castigos de hasta cuatro años de encarcelamiento, para lo cual se considerará si el promotor de la apostasía utilizó amenazas de violencia o cualquier tipo de fuerza.

Por otra parte, el sistema contempla una pena máxima de tres años por "atacar el honor" del presidente o vicepresidente, quienes tendrían que denunciar el ataque para que la Policía pueda actuar.

Finalmente, el código ratifica castigos contra la promoción del comunismo y crea una pena de hasta 18 meses de prisión contra aquellos que dicen poseer poderes sobrenaturales y usarlos para causar daños a terceros.

Críticas a la nueva reforma

Cabe señalar que el nuevo código fue duramente criticado tras ser aprobado, por organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y Human Right Watch (HRW), y su entrada en vigor este viernes ha desatado un nuevo escrutinio de la normativa.

Abdul Fikar Hadjar, profesor de la Universidad de Trisakti, expresó a la agencia EFE la importancia de que la sociedad "actúe con valentía para luchar contra las fuerzas del orden" cuando considere que los representantes del Estado están abusando de sus poderes.

El país, de tradición secular y pluralista, como recoge su ideología fundacional -llamada "Pancasila", establecida tras su independencia de los Países Bajos en 1945-, afronta un auge de la religiosidad y de los movimientos islamistas.

