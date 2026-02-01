Cierre Parcial del Gobierno Federal Continuará Durante Esta Semana en EUA

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, confirmó este domingo que la votación del paquete de financiamiento gubernamental se retrasará varios días, lo que asegura la extensión del cierre parcial del gobierno federal durante la próxima semana.

Este estancamiento responde al intenso debate entre demócratas y republicanos sobre el control de las redadas migratorias masivas ordenadas por el presidente Donald Trump, quien ha intervenido directamente en la estrategia legislativa para intentar destrabar la aprobación del presupuesto.

¿Hay Presión de Estados Unidos por la Entrega de Petróleo a Cuba?

Johnson detalló que el mandatario respaldó un acuerdo con el Senado para separar el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del resto del paquete económico. Esta decisión surge tras la fuerte indignación pública por la muerte de dos personas durante protestas en Minneapolis relacionadas con operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Solo dos semanas de fondos

La medida, aprobada previamente por el Senado, otorga apenas dos semanas de fondos temporales al DHS para forzar un debate inmediato sobre nuevas restricciones operativas a la agencia migratoria. A pesar del apoyo de Trump, Johnson enfrenta una férrea oposición en la Cámara de Representantes, donde los demócratas se niegan a facilitar una aprobación rápida sin garantías adicionales.

La oposición exige reformas que van más allá de los 20 millones de dólares asignados para cámaras corporales, demandando que los agentes de inmigración se identifiquen plenamente, dejen de usar máscaras en sus operativos y se ponga fin a las patrullas itinerantes. Mientras tanto, el liderazgo republicano sostiene que el propio Trump busca reducir la exposición mediática de estas operaciones para lograr un consenso legislativo.

Historias recomendadas: