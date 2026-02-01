¿Quién Era "Gonzalito"? Líder del Clan del Golfo que Murió Ahogado

El panorama del conflicto y el narcotráfico en Colombia ha dado un giro inesperado. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó recientemente, a través de su cuenta en X, el fallecimiento de José Gonzalo Sánchez, alias "Gonzalito".

Era el segundo al mando del temido Clan del Golfo. Según el mandatario, el líder criminal murió ahogado y su cuerpo será entregado por comunidades indígenas a la OEA y a la Brigada 11 del Ejército.

Un perfil de violencia y narcotráfico

El Clan del Golfo no es un actor menor en el escenario delictivo internacional. Designado por el Departamento de Estado de EUA como una Organización Terrorista Extranjera (FTO) y sus líderes como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), este grupo cuenta con miles de integrantes y una estructura paramilitar sólida.

Su principal motor económico es el tráfico transnacional de cocaína, recurso con el que financian una guerra abierta contra el Estado. El historial del Clan incluye:

Atentados directos contra la fuerza pública y funcionarios.

Ataques sistemáticos contra la población civil.

Control territorial mediante la violencia armada.

El fin de un objetivo prioritario

Alias "Gonzalito" era un objetivo clave. Desde diciembre de 2024, su nombre figuraba con urgencia en la lista de la Operación Themis 2.0, junto a otros cabecillas de alto perfil como "Iván Mordisco" (EMC) y "Pablito" (ELN).

