Explosión en Narcolaboratorio en Colombia Deja 9 Muertos y 8 Heridos

Autoridades dieron a conocer que una explosión en un laboratorio de cocaína dejó un saldo mortal de al menos nueve muertos y ocho heridos en el Pacífico colombiano. Los hechos ocurrieron en una zona cercana a la frontera con Ecuador, informó el gobierno regional este viernes 23 de enero de 2026.

De acuerdo con las primeras investigaciones, un cilindro de gas explotó mientras cocinaban la droga en el territorio indígena awá, a unos 60 km del municipio de Tumaco, departamento de Nariño.

La zona es conocida por la producción de cocaína y con fuerte presencia de grupos armados ilegales. Fredy Andrés Gámez, secretario del gobierno regional de Nariño, comentó que el laboratorio artesanal.

No es legal, pero siempre se deben respetar los derechos humanos y a la vida

¿Quiénes son las víctimas de la explosión de un laboratorio de coca en Colombia?

Se reportó que los sobrevivientes de la explosión presentan severas quemaduras. Se conoce que las víctimas trabajaban para una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que no se acogió al Acuerdo de Paz de 2016 y que dialoga con el gobierno de Gustavo Petro.

¿Qué causó la explosión en un laboratorio de cocaína en Colombia?

De acuerdo con un comunicado de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la explosión del laboratorio de cocaína se debió a fallas humanas al manipular cilindros de gas.

Desde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano expresamos nuestra solidaridad con las familias y amigos de las víctimas del lamentable suceso ocurrido el 22 de enero. Paz a los fallecidos y pronta recuperación a los heridos. pic.twitter.com/RWZsztUGxZ — Coordinadora Nacional EB (@NacionalEb39073) January 23, 2026

Por fallas humanas y al manipular unos cilindros de gas, el lugar se incendió en cuestión de segundos

El departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador, ha sido por décadas crucial en la producción de coca y en el tráfico de la droga hacia Estados Unidos. Allí los grupos dedicados al narcotráfico ejercen un fuerte control con el apoyo de los carteles mexicanos.

¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz?

El presidente Gustavo Petro, desde Tumaco, en un discurso contra los cultivos ilícitos cuestionó que hacía un laboratorio de coca.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inició el miércoles una guerra comercial con Colombia con un arancel del 30% tras acusar al gobierno de Petro de no hacer suficiente contra el narcotráfico en la frontera común.

Petro aplicó la misma tarifa al país vecino y defendió su lucha contra los grupos ilegales. Tras un año de acusaciones similares por parte de Estados Unidos, el presidente colombiano viajará a Washington y se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 3 de febrero para hablar sobre cómo combatir al narcotráfico conjuntamente.

