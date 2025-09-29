Huracán Humberto y Tormenta Imelda Amenazan a Bermudas, Las Bahamas y Cuba.

Se espera que el huracán Humberto produzca olas peligrosas para Las Bermudas y la costa este de Estados Unidos esta semana, mientras que el ciclón tropical Imelda se fortalece cerca de Las Bahamas, cuyo impacto igual se prevé en zonas de Cuba, dijeron los pronosticadores.

Humberto se mantenía como un potente huracán de categoría 4 en el Atlántico la mañana del lunes 29 de septiembre, y se encontraba vigente una vigilancia de tormenta tropical para Las Bermudas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) en Miami.

A las 1:00 horas del centro de México, Humberto se encontraba aproximadamente a 645 kilómetros al sur-suroeste de Las Bermudas, moviéndose hacia el noroeste a 22 km/h con vientos máximos sostenidos de 220 km/h, se reportó.

Se espera que la tormenta gire gradualmente antes de acelerar hacia el este-noreste entre el martes 30 de septiembre por la noche o el miércoles 1 de octubre temprano. La intensidad de Humberto podría fluctuar en los próximos días antes de debilitarse, pero se pronosticaba que seguiría siendo un huracán mayor y peligroso durante los próximos días.

9/29 5am Hurricane #Humberto Key Messages: Category 4 Humberto expected to produce dangerous surf for #Bermuda and most of the U.S. East Coast this week. Tropical storm conditions possible in Bermuda beginning Tuesday. pic.twitter.com/YAT6WH5fbr — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 29, 2025

Imelda se formó el domingo 28 de septiembre y el centro de huracanes dijo que se está fortaleciendo gradualmente. A la 1:00 horas, de CDMX, la tormenta se encontraba aproximadamente a 210 kilómetros al noroeste de Las Bahamas centrales y a unos 505 km al sureste de Cabo Cañaveral, en el condado de Brevard, Florida.

Imelda se movía hacia el norte a 13 km/h con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, indicó el NHC.

Imelda amenaza partes de Cuba y Las Bahamas

El domingo 28 de septiembre, la tormenta amenazaba partes de Cuba y Las Bahamas con fuertes lluvias e inundaciones repentinas. Algunas zonas de Las Bahamas estaban bajo advertencia de tormenta tropical.

El Departamento de Meteorología de Las Bahamas informó que las lluvias moderadas a fuertes continuarían sobre las islas del noroeste y el centro, incluyendo Nassau, Isla Andros, San Salvador y Long Island. La precipitación podría superar entre 15 y 30 centímetros, con hasta 25 centímetros en zonas aisladas.

“Los residentes en áreas bajas deben tomar medidas para mitigar daños a la propiedad debido a inundaciones”, indicó el departamento en un comunicado.

9/29 5am EDT Key Messages for Tropical Storm #Imelda: Imelda will continue to affect the northwestern #Bahamas today. Imelda is expected to become a hurricane Tuesday, and could threaten #Bermuda after #Humberto passes to its north.



More details: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/7eBA5gclQ9 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 29, 2025

Las calles y la zona costera de la Isla de Nueva Providencia, usualmente concurridas, estaban desiertas el domingo, mientras la lluvia ligera, pero constante comenzaba a inundar las carreteras. El mar agitado y las ráfagas de viento también mantuvieron alejados a turistas y residentes del popular muelle Potter’s Cay en Nassau.

Se cancelaron los vuelos hacia y desde las islas, y se espera que los aeropuertos reabran una vez que mejoren las condiciones meteorológicas.

Video: Huracán Humberto se Intensifica a Categoría 5; Esta es su Trayectoria e Implicaciones para México.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, dijo que Imelda podría traer vientos fuertes, lluvias intensas e inundaciones a su estado, y las autoridades estaban posicionando con anticipación equipos de búsqueda y rescate durante el fin de semana.

“Lo que aprendemos cada vez es que nunca sabemos hacia dónde se dirigirán”, dijo McMaster en una conferencia de prensa sobre preparativos de emergencia.

Esta tormenta es mortalmente seria. No solo seria. Mortalmente seria

En Carolina del Norte, el gobernador Josh Stein declaró estado de emergencia incluso antes de que se formara Imelda.

Historias recomendadas:

Con información de AP

ASJ