Rusia se Reunirá con Estados Unidos y Ucrania en Emiratos Árabes, ¿Cuándo y Qué Temas Abordarán?

El presidente ruso, Vladímir Putin, acordó una reunión trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, en Abu Dabi, Emiratos Árabes, así lo confirmó el Kremlin.

De acuerdo con los primeros reportes, el asesor diplomático del gobierno ruso, Yuri Ushakov, el encuentro se acordó hoy mismo, entre el presidente Vladimír Putin y Steve Witkoff, enviado especial de EUA.

Se acordó que hoy mismo se celebrará en Abu Dabi la primera reunión de un grupo de trabajo trilateral encargado de cuestiones de seguridad, aseguró a la prensa

Asimismo, refirió que “los americanos, hay que reconocerlo, han hecho mucho para su preparación”, por lo que confían en que la reunión tendrá éxito. Se prevé que el encuentro se realice este viernes 23 de enero de 2026.

¿Qué temas abordarán en la reunión Rusia, Estados Unidos y Ucrania?

El diplomático indicó que esta reunión trilateral será para abordar temas relacionados con la seguridad. Al confirmar la información, señaló que espera que la reunión “allane el camino” para lograr “un acuerdo de arreglo pacífico”.

Se sabe que la delegación rusa ya ha sido formada y volará "en las próximas horas a los Emiratos", además, estará dirigida por el almirante Ígor Kostiukov.

También viajará a Abu Dabi el emisario del Kremlin para asuntos económicos, Kiril Dmítriev, quien participó también hoy en las negociaciones.

Yuri Ushakov puntualizó que este jueves se abordó la creación por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la Junta de la Paz para Gaza, y Moscú insistió en su voluntad de transferir a esa estructura mil millones de dólares en activos rusos congelados en territorio estadounidense.

Con información de EFE y AFP

