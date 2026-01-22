Zelenski Anuncia Reunión Ucrania, Rusia y EUA, Luego de Encuentro con Trump en Davos 2026

Este 22 de enero de 2026, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció en el Foro Económico de Davos que el equipo negociador de Kiev se reunirá mañana viernes y el sábado con delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Lo anterior para avanzar en el camino hacia un fin negociado de la guerra en Ucrania.

Creo que es el primer encuentro trilateral en Emiratos Árabes Unidos y será mañana y pasado mañana.

Así lo dijo Zelenski mientras respondía preguntas luego de su intervención en el encuentro internacional en Davos

"Espero que los Emiratos lo sepan. A veces tenemos estas sorpresas del lado estadounidense", agregó el presidente ucraniano, quien dio a entender así que esta inesperada iniciativa diplomática estaba liderada por Washington.

Rusos tienen que estar listos para compromisos: Zelenski

Zelenski también refirió que "los rusos tienen que estar listos para encontrar compromisos, porque todo el mundo tiene que estar listo, no sólo Ucrania".

"Es mejor tener reuniones que no tener ningún tipo de diálogo", continuó Zelenski sobre las conversaciones.

Además, recordó que a pesar de los esfuerzos diplomáticos, su país sigue bajo bombardeos diarios de parte de Rusia contra civiles e infraestructuras energéticas.

Y es que esos ataques han obligado a miles de personas en Ucrania a afrontar sin calefacción las temperaturas bajo cero de este invierno, más duro de lo habitual.

Planes de cara a cita en Estados Unidos

Por otra parte, respecto a los planes de cara a la cita en EAU, Zelenski explicó que el equipo negociador estadounidense se reunirá primero con sus homólogos ucranianos y luego con la parte rusa.

Así lo dijo después de que este jueves el jefe de Estado de Ucrania se reunió durante casi una hora en Davos con Trump.

Reunión con Zelenski fue buena: Trump

Al respecto, el presidente estadounidense calificó como “buena” la reunión con Zelenski en Davos y reiteró que ambas partes quieren alcanzar la paz.

Creo que la reunión fue buena, la reunión con el presidente Zelenski fue buena. Es un proceso en curso y mucha gente está muriendo.

A la salida de encuentro, detalló que sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner se entrevistarán el viernes en Moscú con el líder ruso, Vladimir Putin.

"Tuve una reunión muy buena con Zelenski. Todo el mundo quiere que la guerra termine (…) Es realmente una guerra que tiene que acabar", reiteró.

En tanto, el portavoz de la Presidencia ucraniana, Serguí Nikifórov, dijo que hacia el final de la reunión Trump y Zelenski habían tenido una "breve charla a solas".

Con información de EFE.

