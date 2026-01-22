Dice Enviado de Trump que Falta Solamente un Punto por Resolver en Negociaciones sobre Ucrania

Este jueves antes de viajar a Rusia, Steve Witkoff, el enviado especial de Estados Unidos, declaró que las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania han tenido "muchos avances" y solamente falta un punto por resolver entre Kiev y Moscú.

En el Foro Económico Mundial de Davos, Witkoff afirmó:

Creo que lo hemos reducido a un solo punto, y hemos debatido distintas versiones de ese asunto, lo que significa que tiene solución. Así que, si ambas partes quieren resolverlo, lo resolveremos

El emisario del presidente Trump, que viajará este jueves a Moscú junto a Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense, no dio más detalles.

Witkoff precisó que ambos no pasarán la noche en la capital rusa y que volarán directamente a Abu Dabi, donde continuarán las conversaciones en el marco de grupos de trabajo "de militar a militar".

Reuniones

Esta semana el Kremlin afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunirá con Witkoff durante la visita.

En tanto, se prevé que este jueves en Davos, Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, sostengan un encuentro.

