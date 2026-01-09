Rusia Lanza Misil Hipersónico contra Ucrania en Ataque Masivo

El viernes por la madrugada, Rusia lanzó un misil hipersónico Oréshnik contra Ucrania como parte de un ataque masivo que dejó al menos cuatro muertos en Kiev, a pocas horas de rechazar un plan europeo de despliegue de una fuerza multinacional tras un posible fin de la guerra.

Ucrania y sus aliados, acordaron esta semana que Europa desplegará tropas en territorio ucraniano luego de un eventual alto el fuego.

Pero Moscú, ha rechazado la idea de que fuerzas occidentales permanezcan ahí y dijo el jueves que esas tropas serían consideradas "objetivos militares legítimos".

Misil hipersónico

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que usó un misil hipersónico de capacidad nuclear Oréshnik contra "objetivos estratégicos" la madrugada de este viernes, en respuesta a un supuesto ataque con drones perpetrado en diciembre contra una residencia del presidente Vladimir Putin, que Ucrania niega.

Aunque Moscú no dio más detalles sobre el ataque de este viernes, las autoridades ucranianas aseguraron que una "instalación de infraestructura" fue alcanzada cerca de la ciudad occidental de Leópolis por un proyectil balístico que viajaba a velocidad hipersónica.

Ataque con misiles y drones

Por su parte la Fuerza Aérea ucraniana precisó que los rusos lanzaron 36 misiles y 242 drones de diversos tipos, y agregó que sus sistemas de defensa aérea habían derribado 226 aeronaves no tripuladas y 18 proyectiles.

En Kiev, los ataques con drones mataron a cuatro personas e hirieron al menos a 24, incluyendo miembros de los servicios de emergencia, según informó la policía.

Un médico murió en un edificio residencial mientras respondía a un ataque, ya que el lugar fue alcanzado por segunda vez.

Algunos barrios quedaron sin electricidad en lo que el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, describió como un "ataque masivo con misiles enemigos".

Por su parte el gobernador de la región rusa de Bélgorod reportó que más de medio millón de personas se quedaron sin electricidad o calefacción luego del ataque ucraniano contra las instalaciones de servicios públicos.

En un mensaje en Telegram la Policía Nacional de Ucrania indicó:

4 muertos y 24 heridos, entre ellos médicos y trabajadores del Servicio Estatal de Emergencias

La policía añadió que hasta las 07:00 horas, hora local se habían registrado daños en seis distritos de la ciudad y que edificios de viviendas de varias plantas y casas, una guardería, garajes, automóviles e infraestructuras se habían visto afectados.

Historias recomendadas:

Con información de AFP y EFE

LECQ