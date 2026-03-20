Comparece en Estados Unidos un Traficante de Armas Búlgaro que Abastecía al CJNG

Este viernes 20 de marzo la justicia de Estados Unidos dio a conocer que un traficante de armas búlgaro enfrenta cargos en un tribunal federal estadounidense por suministrar ilegalmente armamento de grado militar al Cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Peter Dimitrov Mirchev compareció ante un tribunal federal luego de su extradición desde España y enfrenta varios cargos, como conspiración para distribuir cocaína y poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y artefactos explosivos.

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Además del presunto criminal búlgaro, fueron presentados ante la justicia el keniano Elisha Odhiambo Asumo (extraditado de Marruecos a Estados Unidos), el tanzano Subiro Osmund Mwapinga y el ugandés Michael Katungi Mpweire, quienes conspiraron para suministrar ilegalmente armamento de grado militar a cárteles mexicanos de la droga.

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Trascendió que en particular abastecían al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El armamento incluía ametralladoras, lanzacohetes, granadas, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas.

De acuerdo con la acusación, desde al menos septiembre de 2022, Mirchev, Asumo, Mwapinga y Mpweire creían que el CJNG pretendía utilizar estas armas para facilitar el tráfico ilegal de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.

Hay que recordar que el 20 de febrero de 2025, el CJNG fue designado como Organización Terrorista Extranjera por la administración Trump.

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Con información de N+

RGC