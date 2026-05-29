Vacuna contra Cepa Bundibugyo del Ébola Podría Llegar a Fin de Año

Una vacuna contra la cepa Bundibugyo del virus del ébola podría estar lista para finales del 2026. Así lo anunció el director de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).

La actual epidemia de ébola en la República Democrática del Congo suma 246 muertes.

Aunque es menos letal que la cepa Zaire, la cepa Bundibugyo no cuenta hasta el momento con vacuna que prevenga el contagio, lo que ha facilitado su diseminación.

El brote de ébola que llega en medio de un conflicto social

La República Democrática del Congo se encuentra en máxima alerta, ante un brote que puede ser considerado como apenas “la punta del iceberg”, según las propias autoridades sanitarias. Sin una vacuna ni un tratamiento homologado para la cepa Bundibugyo, las medidas para contener la epidemia se limitan a los gestos de barrera y a la detección rápida de los casos.

A esto se debe añadir que la infraestructura sanitaria en las zonas afectadas es muy deficiente. En Ituri se han reportado traslados de pacientes en motocicletas, pese al riesgo de contagio, ante la falta de ambulancias.

Esta provincia, al noreste del país, ha sido fuertemente golpeada por los conflictos armados que aun asolan la región. A esto se debe añadir que el ébola tiene síntomas iniciales que pueden confundirse con la influenza o la malaria, lo que dificulta su detección temprana.

La vacuna donde están las esperanzas de la RDC

En este panorama, Jean Kaseya. director de los CDC, anunció una posible vacuna para esta cepa del ébola que saldría este mismo año:

“Podemos decirles con certeza que, para finales de 2026, Africa CDC se asegurará de que tengamos una vacuna y un medicamento contra Bundibugyo”.

El funcionario señaló que hay varios posibles desarrollos para una vacuna. Además adelantó que Rusia desarrolla ahora mismo una vacuna.

Según el recuento ofrecido por Kaseya, hasta ahora se han registrado más de mil 77 casos sospechosos de ébola. La cifra de fallecimientos atribuidos a la enfermedad sería de 246.

Las cifras de la Unión Africana sería ligeramente superiores a las que ofrece la OMS. Esta organización registra más de mil casos sospechosos y confirmados. En cuanto a los decesos, la OMS registra 10 muertes confirmadas y 223 sospechosas.