Vacuna contra Cepa Bundibugyo del Ébola Podría Llegar a Fin de Año

La Unión Africana anticipa que una vacuna contra la cepa Bundibugyo del ébola esté lista para finales del 2026, en medio de una fuerte epidemia que afecta la República Democrática del Congo

Trabajadores sanitarios combaten el ébolaAnticipan nueva vacuna contra el ébola a finales del 2026. Foto: AFP
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