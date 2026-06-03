El Cuento del Tío: Clonan Tu Voz con IA y Así Estafan a Familiares

Te decimos cómo es el 'Cuento del Tío', una estafa a través de la clonación de la voz con IA

Uso de Inteligencia artificialUna persona haciendo una búsqueda en una aplicación de Inteligencia Artificial (IA). Foto: EFE | Archivo

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