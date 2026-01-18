Candidato Socialista y Ultraderechista Van a Segunda Vuelta Presidencial en Portugal

El exministro y exlíder socialista António José Seguro y el dirigente ultraderechista André Ventura se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal, prevista para el próximo 8 de febrero, tras el recuento del 98.75 % de los votos de la primera ronda celebrada este domingo.

Según los datos oficiales del escrutinio, Seguro obtuvo el 31 % de los sufragios, mientras que Ventura alcanzó el 23.65 %, asegurando ambos su pase al balotaje. En tercer lugar quedó el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, con el 15.82 % de los votos, seguido por el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo y el comentarista conservador y exministro Luís Marques Mendes.

Afluencia de 45.5%

Más de 11 millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas, incluidos más de 1.7 millones de portugueses residentes en el extranjero, para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, quien concluye una década al frente de la Jefatura del Estado.

La participación hasta las 16.00 hora local fue del 45.51 %, superando la afluencia total registrada en las elecciones presidenciales de 2021, cuando votó el 39.24 % del electorado.

En Portugal, el presidente de la República cumple un papel de árbitro y fiscalizador de la vida política, sin funciones ejecutivas, aunque cuenta con atribuciones clave como vetar leyes, disolver el Parlamento y convocar elecciones.

