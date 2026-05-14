Acusan a Director del FBI de Hacer Esnórquel en Hawái cuando Dijo que No Estaba de Vacaciones

Kash Patel se ha convertido otra vez en el blanco de críticas tras ser señalado por haber hecho esnórquel en Hawái durante un viaje; el FBI aseguró que no era de vacaciones. El director de la agencia de investigación habría buceado en los restos de un barco que fue hundido durante el ataque de Pearl Harbor.

El director del FBI también ha sido señalado por un consumo excesivo de alcohol y por emplear un avión oficial de la agencia para ir a un concierto de su novia.

también ha sido señalado por un consumo excesivo de alcohol y por emplear un avión oficial de la agencia para ir a un concierto de su novia. Kash Patel mantuvo una acalorada discusión con el senador Chris Van Hollen durante una audiencia en el Congreso.

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No iba de vacaciones, pero aprovechó para hacer esnórquel

El verano pasado, Kash Patel acudió a Hawái por una gira de trabajo. En sus comunicados, el FBI habría asegurado que el funcionario acudió por motivos estrictamente laborales. No obstante, correos electrónicos obtenidos por la agencia AP revelarían que también tuvo tiempo de esparcimiento durante su visita a Honolulu.

El funcionario habría hecho esnórquel en la zona donde se hundió el USS Arizona, un buque estadounidense atacado en Pearl Harbor. Esta actividad habría sido coordinada por el Ejército estadounidense.

La actividad de buceo sale a la luz en medio de las críticas al uso que Patel hace del avión del FBI y a sus viajes internacionales, que han confundido sus responsabilidades profesionales con actividades de ocio. El FBI no reveló la sesión de esnórquel ni que Patel había pasado tiempo de ocio en la isla.

Stacey Young, fundadora de Justice Connection, una red de exfuncionarios que abogan por la independencia del Departamento de Justicia, explicó a la agencia AP:

“Esto encaja con el patrón del director Patel de enredarse en distracciones inapropiadas —esta vez en un sitio que conmemora el segundo ataque más mortífero en la historia de Estados Unidos— en lugar de mantenerse totalmente enfocada en mantener a los estadounidenses a salvo”.

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Kash Patel negó en audiencia abuso de alcohol

A esto deben añadirse las acusaciones hacia Kash Patel sobre un consumo inapropiado de alcohol. La revista The Atlantic publicó un reportaje donde varios testigos apuntaban a que el director del FBI ha presentado “ausencias sin explicación” así como “una embriaguez evidente”.

El funcionario fue confrontado durante una reciente audiencia del Congreso, donde se analizó el presupuesto del próximo año para la agencia de investigación. Durante esta sesión, el senador demócrata Chris Van Hollen cuestionó al director del FBI.

Kash Patel negó las acusaciones y, por el contrario, señaló al senador por visitar al migrante deportado Kilmar Abrego García, quien fue enviado sin motivo jurídico a El Salvador:

“Usted es el único que estaba sirviendo margaritas en El Salvador a costa del contribuyente con un violador convicto y miembro de una pandilla”.

“Usted no sabe de lo que habla”, le respondió el senador. “Usted es una desgracia”, añadió Chris Van Hollen.

Posteriormente, Kash Patel retó al senador a realizarse una Prueba de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol, herramienta que sirve para detectar consumo de alcohol. Van Hollen ha publicado en X el resultado negativo de su prueba. Hasta el momento, el director del FBI no ha emitido un comentario al respecto ni ha señalado si publicará su prueba.

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Con información de AP