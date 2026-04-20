Director del FBI Demanda a ‘The Atlantic’ y Pide 250 Millones de Dólares por Difamación

Kash Patel presentó el lunes una demanda por difamación contra la revista The Atlantic. El director del FBI exige 250 millones de dólares por un artículo que menciona reportes sobre mala gestión de la agencia de investigación, así como un supuesto abuso del alcohol.

Kash Patel ha sido señalado por usar recursos del FBI en su vida personal, al asignar un equipo SWAT como guardaespaldas a su novia, la cantante Alexis Wilkins.

ha sido señalado por usar recursos del FBI en su vida personal, al asignar un equipo SWAT como guardaespaldas a su novia, la cantante Alexis Wilkins. El director del FBI fue hackeado el mes pasado por hackers vinculados al gobierno de Irán.

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Señalan a director del FBI por posible abuso de alcohol

El pasado viernes 17 de abril, la reportera Sarah Fitzpatrick publicó una pieza en The Atlantic, revista con sede en Washington, donde señalaba al director del FBI por consumo excesivo de alcohol. La autora mencionó que el abogado cercano a Trump teme perder su empleo y que “tiene buenas razones para pensarlo —incluidas algunas relacionadas con lo que testigos describieron como episodios de consumo excesivo de alcohol”.

El director del FBI es señalado “tanto por una embriaguez evidente como por ausencias sin explicación”. Esta conducta habría alarmado a funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia. Una fuente anónima declaró a la reportera que “le quita el sueño” pensar en qué ocurriría en caso de un atentado terrorista en Estados Unidos, ante el estado de Patel detrás de la dirección de la agencia.

La pieza titulada “El comportamiento errático de Kash Patel podría costarle su puesto” ha motivado una demanda por parte del director del FBI. El funcionario republicano exige 250 millones de dólares a la revista.

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Kash Patel denuncia “malicia” de The Atlantic

En la demanda presentada ante un tribunal de distrito en la capital del país, Kash Patel negó los señalamientos sobre su conducta y criticó el uso de fuentes anónimas. Por su parte, Fitzpatrick afirmó que entrevistó a más de dos docenas de personas y que les concedió el anonimato para poder abordar “información sensible y conversaciones privadas”. No obstante, la demanda indica:

“Los demandados no pueden eludir su responsabilidad por sus mentiras malintencionadas escondiéndose detrás de fuentes ficticias”.

La demanda también asegura que los representantes legales de Patel pidieron a The Atlantic más tiempo para emitir una declaración sobre el reportaje. A su parecer, la negativa de la revista sería “una de las pruebas más contundentes posibles de malicia real”.

Por su parte, la revista aseguró que la demanda por difamación “no tiene fundamento”. El caso llega a pocos días de que un juez de Florida desestimara una demanda por difamación de Donald Trump por 10 mil millones de dólares contra The Wall Street Journal, por publicar una carta atribuida al presidente y dirigida a Jeffrey Epstein.

Las controversias previas de Kash Patel

El director del FBI no ha sido ajeno a la polémica. Durante su gestión ha sido criticado por estar presentes en múltiples eventos deportivos a lo largo del país, así como presuntamente haber utilizado un avión del FBI para acudir a una presentación de su novia, la cantante de música country Alexis Wilkins.

El funcionario habría usado la aeronave gubernamental para presenciar un evento de lucha libre organizado en la Universidad Estatal de Pensilvania, donde Wilkins cantó el himno nacional. El director del FBI ironizó en una entrevista para un pódcast y aseguró que “si realmente estuviera abusando” de sus atribuciones, “iría a ver todos sus conciertos”.

Kash Patel, cuyo correo electrónico fue vulnerado hace pocas semanas por hackers vinculados a Irán, también ha sido señalado por asignar agentes SWAT a su novia como guardaespaldas. Los Equipo de Armas y Tácticas Especiales (SWAT, por sus siglas en inglés) están especializados en situación críticas, como la prevención de ataques terroristas, el arresto de criminales violentos, la liberación de rehenes.

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Con información de EFE y AP