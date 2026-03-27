¿Quiénes Son Handala, Hackers de Irán Vinculados al CJNG y que Atacaron a Director del FBI?

El grupo Handala Hacker Team se atribuyó haber vulnerado el correo electrónico personal del director del FBI, Kash Patel. Te explicamos quiénes son este grupo de hackers y cuál es su vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó que los integrantes del grupo Handala amenazaron con emplear como asesinos a miembros del CJNG .

amenazaron con emplear como asesinos a miembros del . El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de este grupo de hackers .

10 millones de dólares por información que lleve a la de este grupo de . Handala Hacker Team ha cometido ciberataques contra empresas de información médica y ha revelado datos privados de personas vinculadas al Ejército y al gobierno israelíes.

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Lanzan recompensa de 10 millones de dólares por grupo Handala tras hackeo a director del FBI

Este 27 de marzo, el grupo Handala Hacker Team se atribuyó el hackeo del correo electrónico de Kash Patel. Los hackers vinculados al gobierno de Irán revelaron correos electrónicos y fotos vacacionales del director del FBI.

El funcionario estadounidense no se pronunció sobre el ciberataque, aunque un vocero del FBI estaba al tanto de los “actores maliciosos”. Poco después, el Departamento de Estado anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de este grupo de hackers.

Estados Unidos anuncia recompensa de 10 millones de dólares por grupo Handala. Foto: X @rfj_usa

El gobierno estadounidense también señaló a la empresa informática Parsian Afzar Rayan Borna, señalada por servir a las redes de espionaje e inteligencia del gobierno de Irán.

“Si dispone de información sobre ciberdelincuentes iraníes maliciosos, como Parsian Afzar Rayan Borna, Handala, o grupos o individuos asociados, póngase en contacto con nosotros y facilítenos cualquier información, como nombres, perfiles en línea y ubicaciones”.

El anuncio de esta recompensa incluye un enlace para enviar información al Departamento de Estado por medio del navegador Tor, diseñado para proteger el anonimato de sus usuarios. Este navegador es de uso común para activistas y periodistas que desean esquivar la censura y la represión.

¿Quiénes son el grupo Handala Hacker Team vinculado al gobierno de Irán?

El grupo Handala Hacker Team habría salido a la luz en 2023, cuando abrió un canal de Telegram para informar sobre sus acciones. Desde entonces, el grupo ha sido señalado por ciberataques contra empresas, gobierno y por haber revelado datos privados de integrantes del gobierno de Israel.

En 2025, el grupo de hackers ha tenido una intensa actividad tras los primeros ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Según reveló el Departamento de Estado, entre el 6 y el 11 de marzo, Handala Hacker Team reveló información personal de aproximadamente 190 funcionarios israelíes y amenazó a residentes de Estados Unidos.

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El 19 de marzo, el Departamento de Estado intervino cuatro dominios de Internet donde se publicó la información sensible robada por los hackers.

Su mayor golpe ocurrió el 11 de marzo, cuando atacó a la empresa estadounidense de tecnología médica Stryker, en represalia por la ofensiva militar contra Irán. El ciberataque paralizó las operaciones mundiales de la compañía y dejó inutilizables decenas de miles de equipos.

¿Qué relación tiene el grupo Handala Hacker Team de Irán con el CJNG?

En el comunicado del Departamento de Estado se menciona que Handala Hacker Team amenazó de muerte a dos personas. En sus correos electrónicos aseguró que contrataría a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para cometer asesinatos en suelo estadounidense y en Canadá. En uno de los correos presentados por el gobierno estadounidense se lee que estos ataques serían en represalia por la muerte del ayatolá Alí Jamenei:

“Nuestros socios, el CJNG [Cártel Jalisco Nueva Generación] en Estados Unidos y Canadá, han recibido una lista de nuestros enemigos responsables de la muerte de nuestro gran líder”.

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Según reveló el Jerusalem Post, una de las personas amenazadas sería la activista Goldie Ghamari, quien llegó como refugiada a Canadá desde Irán en su infancia. Actualmente, Ghamari se dedica a la política a través del Partido Conservador Progresista de Ontario.

Previamente, a finales de febrero del 2026, tras el operativo del Ejército donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el medio disidente Iran International había señalado las posibles conexiones entre el grupo criminal mexicano y el régimen teocrático de Irán. Al respecto, el periodista canadiense Sam Cooper aseguró que Irán podría beneficiarse de las organizaciones mexicanas del crimen organizado:

“No tengo pruebas directas de que sus servicios de inteligencia estén involucrados en ayudar al cártel a contrarrestar al Estado mexicano. Pero sí creo que el régimen iraní querría beneficiarse enormemente de aumentar la inestabilidad en México”.

Por su parte, Janatan Sayeh, analista de la Fundación para la Defensa de las Democracias, explicó a Iran International que Teherán suele buscar agentes externos para cometer crímenes en el extranjero. El investigador del think tank con sede en Washington dijo al medio iraní con sede en Reino Unido:

“El régimen iraní intenta distanciarse de sus actividades delictivas, en particular de los complots de asesinato. Cada vez más, utilizan a algunas de estas bandas para que hagan el trabajo sucio”.

El uso de agentes externos por parte de Irán habría resultado ser cierto con Asif Raza Merchant, un empresario paquistaní que fue condenado en marzo del 2026 por complotar para asesinar a varios políticos estadounidenses, incluido Donald Trump. Merchant habría comenzado a colaborar con la Guardia Revolucionaria a finales de 2022 o principios de 2023.

A mediados del 2024 intentó contratar a sicarios en Estados Unidos y fue detenido cuando intentaba salir del país. El empresario aseguró que actuó bajo amenazas del régimen iraní.

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