Aeropuerto que da Servicio a NY, Limita Llegadas de Vuelos Por Escasez de Controladores Aereos

El aeropuerto de Newark, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos, y que da servicio al área metropolitana de Nueva York, limitó este domingo 2 de noviembre 2025 las llegadas de vuelos debido a la escasez de controladores aéreos, provocando retrasos de dos horas o más que pueden alargarse esta noche.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) impuso un programa de retrasos en Newark hasta las tres de la madrugada (hora local) por motivos de personal, luego recurrir esta mañana brevemente a una suspensión total debido a los efectos del cierre del Gobierno federal, que dura más de un mes.

La media de los retrasos es de 218 minutos este domingo por la tarde, según la web de la FAA.

'Cierre' del gobierno detiene operaciones en otros aeropuertos de EUA

Este retraso no es el único en terminales aéreas estadounidenses desde el 'shutdown' en la administración Trump. El viernes, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York suspendió sus operaciones de manera temporal por la escasez de personal en las instalaciones.

Al cierre temporal del aeropuerto John F. Kennedy se sumó el del aeropuerto LaGuardia, también ubicado en Nueva York. Ambas terminales implementaron una detención de operaciones de salida de aeronaves durante aproximadamente hora y media el viernes.

La medida aplicada en los aeropuertos se denomina técnicamente "ground stop" y consistió en la suspensión de las operaciones de despegue de aviones.

