Agentes Fronterizos Incautan Media Tonelada de Metanfetamina Líquida en Otay Mesa

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) incautaron casi media tonelada de metanfetamina líquida en una instalación de carga de Otay Mesa, en San Diego, California. Según informó el Departamento de Justicia, un mexicano fue detenido durante el hallazgo cerca de la frontera con Tijuana.

Fue detenido el conductor del vehículo, ciudadano mexicano de 26 años de edad.

La droga líquida estaba mezclada con el diesel en el tanque de combustible.

Hallan metanfetamina líquida en tanque de combustible en San Diego

El 2 de marzo, los agentes aduanales encontraron 944 libras de metanfetamina, equivalentes a 428 kilogramos, ocultos en tanque de combustible de un camión. La droga incautada equivale a 29 cubetas de líquido.

En las imágenes publicadas por el Departamento de Justicia se aprecia una sustancia con textura de gel que estaba mezclada con el combustible diesel.

El camión era conducido por Óscar Alonzo Cesena Camacho, ciudadano mexicano de 26 años de edad, que ingresó a Estados Unidos con una visa de negocios. El joven ha sido acusado de importación de una sustancia controlada.

De ser hallado culpable enfrentaría una pena mínima de diez años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. Además, podría enfrentar una multa de 10 millones de dólares.

