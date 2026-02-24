Detienen a Sujeto en Posesión de Metanfetamina y Armas de Fuego en Puebla

Este martes 24 de febrero de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de cinco años de prisión contra Raúl “N”, detenido en la colonia La Condesa de la ciudad de Puebla en posesión de metanfetamina y armas de fuego.

Además de la sentencia condenatoria, el Juez de la Causa también le impuso al hoy convicto una multa de 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 12 mil 498 pesos.

Sentencian a Raúl “N” por posesión de metanfetamina en la colonia La Condesa de Puebla

El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en Puebla, obtuvo de un Juez una sentencia condenatoria contra Rafael "N", por los delitos de posesión con fines de suministro de metanfetamina y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El imputado fue detenido durante un cateo realizado a un domicilio ubicado en la calle 11 de Abril en la colonia La Condesa del municipio de Puebla, por delitos contra la salud.

En el lugar se encontraba Rafael “N”, quien al ver a los uniformados intentó tomar un arma de fuego que tenía cerca, lo que pudieron evitar las autoridades, quienes lograron asegurar dos escopetas, seis cartuchos, 69 bolsas con 15 gramos 333 miligramos de metanfetamina, una esfera blanca con un peso 68 gramos 895 miligramos y 18 bolsas con 24 gramos 440 miligramos de la misma droga, un chaleco balístico y cuatro básculas grameras.

Por estos hechos fue encontrado penalmente responsable de los delitos en mención y mediante procedimiento abreviado un juez le impuso la pena de cinco años cinco meses 10 días de prisión y una multa de 120 UMAs, equivalente a 12 mil 498 pesos.

