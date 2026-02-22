Marina Asegura Más de Una Tonelada de Metanfetamina y Precursores en Baja California Sur
El hallazgo de casi dos toneladas de droga y armamento en San Ignacio representa un golpe financiero de 594 millones de pesos contra el crimen organizado.
Un cargamento de más de una tonelada de metanfetamina, junto con diversas drogas sintéticas, precursores químicos y armamento, fue localizado y asegurado en las inmediaciones de San Ignacio, Baja California Sur.
El material ilícito se encontraba oculto entre la maleza, distribuido en cajas, costales y bidones que fueron detectados durante recorridos de vigilancia terrestre.
El inventario de lo decomisado destaca por su volumen y variedad:
- Metanfetamina: 1,833.04 kg (sólida) y 386.4 litros.
- Fentanilo: 53 kg.
- Cocaína: 19.60 kg.
- Otras sustancias: 6 kg de lidocaína, 4.98 kg de cannabis, 1 kg de heroína y 1 kg de opio.
- Adicionales: 20.7 litros de hidrocarburo, armamento, municiones y equipo táctico.
Golpe millonario
Este operativo, ejecutado por la Secretaría de Marina a través de la Armada de México y el Sector Naval de Santa Rosalía, evitó que más de 79 millones de dosis llegaran al mercado.
Se estima que el valor de las sustancias asciende a los 594 millones de pesos, lo que supone una afectación contundente a las estructuras financieras de la delincuencia organizada en la región.
Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para integrar la carpeta de investigación correspondiente y proceder con su destrucción.
