Marina Asegura Más de Una Tonelada de Metanfetamina y Precursores en Baja California Sur

Un cargamento de más de una tonelada de metanfetamina, junto con diversas drogas sintéticas, precursores químicos y armamento, fue localizado y asegurado en las inmediaciones de San Ignacio, Baja California Sur.

El material ilícito se encontraba oculto entre la maleza, distribuido en cajas, costales y bidones que fueron detectados durante recorridos de vigilancia terrestre.

El inventario de lo decomisado destaca por su volumen y variedad:

Metanfetamina: 1,833.04 kg (sólida) y 386.4 litros.

Fentanilo: 53 kg.

Cocaína: 19.60 kg.

Otras sustancias: 6 kg de lidocaína, 4.98 kg de cannabis, 1 kg de heroína y 1 kg de opio.

Adicionales: 20.7 litros de hidrocarburo, armamento, municiones y equipo táctico.

Golpe millonario

Este operativo, ejecutado por la Secretaría de Marina a través de la Armada de México y el Sector Naval de Santa Rosalía, evitó que más de 79 millones de dosis llegaran al mercado.

Se estima que el valor de las sustancias asciende a los 594 millones de pesos, lo que supone una afectación contundente a las estructuras financieras de la delincuencia organizada en la región.

Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para integrar la carpeta de investigación correspondiente y proceder con su destrucción.

