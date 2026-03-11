Crece el riesgo de tornados y clima severo en varias partes de Estados Unidos para las próximas horas, por ello las autoridades locales emitieron una alerta hacia el este, en el Valle de Ohio y el Atlántico Medio, después de que múltiples tornados habrían devastado Illinois e Indiana.

Apenas el martes, una serie de tormentas azotaron el Medio Oeste, causando graves daños en Illinois e Indiana, por ello se lanzó una alerta de riesgo de clima severo para

Valle de Ohio

Atlántico Medio

Costa Norte del Golfo

¿Qué dicen las autoridades sobre tornados?

The risks for tornadoes and severe weather shifts eastward today into the OH Valley/Mid-Atlantic and across the northern Gulf Coast. A few tornadoes will be possible across these areas, along with damaging wind gusts. A few storms producing large hail are also possible within… pic.twitter.com/NyGzfcBq57 — National Weather Service (@NWS) March 11, 2026

Autoridades meteorológicas prevén la formación de algunos tornados en estas zonas, junto con ráfagas de viento dañinas. También se considera posible que se produzcan algunas tormentas con granizo de gran tamaño dentro de las tormentas del norte”, declaró el Servicio Meteorológico Nacional en X este miércoles 11 de marzo de 2026.

