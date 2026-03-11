Inicio Internacional Estados unidos Alertan por Violentos Tornados en EUA: Conoce en Cuáles Zonas Crece la Amenaza de Tormentas

Alertan por Violentos Tornados en EUA: Conoce en Cuáles Zonas Crece la Amenaza de Tormentas

Autoridades meteorológicas estadounidenses prevén la formación de algunos tornados, junto con ráfagas de viento peligrosas

Devastación en Aroma Park, Illinois, tras el violento tornado de las últimas horas. Foto: Facebook Chicago & Midwest Storm Chasers

Crece el riesgo de tornados y clima severo en varias partes de Estados Unidos para las próximas horas, por ello las autoridades locales emitieron una alerta hacia el este, en el Valle de Ohio y el Atlántico Medio, después de que múltiples tornados habrían devastado Illinois e Indiana.

Apenas el martes, una serie de tormentas azotaron el Medio Oeste, causando graves daños en Illinois e Indiana, por ello se lanzó una alerta de riesgo de clima severo para 

  • Valle de Ohio
  • Atlántico Medio 
  • Costa Norte del Golfo 

¿Qué dicen las autoridades sobre tornados?

Autoridades meteorológicas prevén la formación de algunos tornados en estas zonas, junto con ráfagas de viento dañinas. También se considera posible que se produzcan algunas tormentas con granizo de gran tamaño dentro de las tormentas del norte”, declaró el Servicio Meteorológico Nacional en X este miércoles 11 de marzo de 2026.

