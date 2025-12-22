Anuncian Creación de 2 Naves de Guerra "Clase Trump" Que Serán Parte de la Flota Dorada de EUA

El presidente Donald Trump anunció la aprobación de un plan para que la Armada de Estados Unidos inicie la construcción de dos acorazados de gran envergadura, que formarán parte de lo que denominó la "Flota Dorada". El anuncio se realizó en Mar-a-Lago durante un evento previo a la Navidad.

Así lo declaró Trump:

Como comandante en jefe, tengo el gran honor de anunciar que aprobé un plan para que la Armada empiece a construir dos nuevos acorazados muy grandes, los más grandes que hayamos construido jamás

El mandatario estadounidense presentó lo que describió como las primeras versiones gráficas del proyecto e indicó que estos buques representarían un cambio de dirección para la flota naval del país. Según sus declaraciones, la Armada necesita embarcaciones de manera urgente, caracterizando a las actuales como antiguas y obsoletas.

Navíos "Clase Trump"

Las nuevas embarcaciones pertenecerán a la denominada "Clase Trump", siendo el primer barco el USS Defiant.

Serán las más rápidas, las más grandes y, por mucho, 100% más poderosas que cualquier acorazado jamás construido

Trump señaló que el plan contempla la construcción inicial de dos naves, seguida por ocho adicionales, para alcanzar eventualmente un total de entre 20 y 25 navíos.

El mandatario indicó que estas embarcaciones serían construidas en territorio estadounidense, específicamente en astilleros navales del país, y que se llevarían a cabo negociaciones con las compañías que operan dichas instalaciones.

