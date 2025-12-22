Diplomáticos Rusos Evacuan Venezuela: Moscú Evalúa Situación del País

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia comenzó a evacuar a las familias de diplomáticos de Venezuela, según informó un funcionario de inteligencia europeo a The Associated Press. La medida incluye la retirada de mujeres y niños y se inició el viernes.

El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la información, señaló que los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia están evaluando la situación en Venezuela con un tono muy sombrío. Hasta el momento, tanto la Casa Blanca como el Kremlin no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre el asunto.

La evacuación ocurre en medio de una intensificación de la presión estadounidense contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. La administración del presidente Donald Trump ha incrementado sus esfuerzos en el Caribe, con la Guardia Costera persiguiendo e incautando petroleros que Washington describe como parte de una flota fantasma utilizada por Venezuela para evadir sanciones.

Rusia apoyará a Venezuela, afirma ministro

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, informó el lunes que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, quien expresó el apoyo de Rusia a Venezuela frente al bloqueo declarado por Trump contra los petroleros sancionados.

Así lo declaró Gil en un comunicado:

Revisamos las agresiones y flagrantes violaciones del derecho internacional cometidas en el Caribe: ataques contra embarcaciones y ejecuciones extrajudiciales, así como los actos ilícitos de piratería perpetrados por el gobierno de Estados Unidos

La mañana del lunes, más de 10 vehículos con matrícula diplomática estaban estacionados frente a la embajada de Rusia en Caracas. No se observó a nadie entrando ni saliendo de la misión diplomática. Todos los vehículos se habían retirado a primera hora de la tarde.

Video: Trump Dice Que No Descarta Una Guerra contra Venezuela; Sheinbaum Reacciona.

La Guardia Costera estadounidense ha incautado hasta el momento tres petroleros como parte de esta campaña. El 10 de diciembre capturó el Skipper, un buque registrado en Panamá. El sábado pasado incautó otro petrolero con bandera panameña llamado Centuries. El lunes, por segundo día consecutivo, la Guardia Costera continuó la persecución de un tercer petrolero sancionado que, según funcionarios estadounidenses, navega bajo bandera falsa y está sujeto a una orden judicial de incautación.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuya agencia supervisa la Guardia Costera, indicó que estas acciones buscan enviar un mensaje al mundo de que la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede continuar, que debe irse y que Estados Unidos defenderá a su pueblo.

Trump ha declarado que los días de Maduro en el poder están contados y la semana pasada exigió que Venezuela devolviera los activos que incautó a compañías petroleras estadounidenses hace años, justificando nuevamente su anuncio de un bloqueo contra los petroleros sancionados.

El presidente Trump tiene prevista una reunión este lunes 22 de diciembre de 2025 con altos funcionarios de seguridad nacional, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de la Marina, John Phelan, en su resort de Mar-a-Lago.

La Casa Blanca calificó el encuentro como parte de un anuncio importante relacionado con una iniciativa de construcción naval, aunque se produce en un momento crítico de la campaña de presión contra Venezuela.

Con información de AP.

