Temblor en México Hoy: Magnitud y Ubicación de Sismos este 24 de Junio 2026

Este miércoles, 24 de junio de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sismo hoy en México

Durante la madrugada de hoy, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 registrados en las últimas horas son:

A las 6:16 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.8 a 66 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, a 74.6 km de profundidad.

SSN REPORTA: SISMO



Magnitud: 4.8

Región epicentral: 66 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS

Fecha y hora: '2026-06-24, 06:16:29 (tiempo del centro de México)

Latitud y longitud: 15.154º, -93.478º

Profundidad: 74.6 km pic.twitter.com/DcGHZsmned — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 24, 2026

Mediante redes sociales, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que el sismo fue perceptible de manera leve en las regiones:

Soconusco, Metropolitana, Istmo- Costa, Frailesca, Sierra Mariscal y De los Bosques.

Se indicó que, hasta el momento, no se reportan afectaciones en la entidad, sin embrago, el Centro de Monitoreo se mantiene alerta ante cualquier reporte.

🚨 Información Preliminar 🚨



​El Servicio Sismológico Nacional reporta un #Sismo magnitud 4.7 con epicentro a 28 km al SUROESTE de #Pijijiapan, Chiapas, a las 06:16:33 horas.



​✅ El sismo fue perceptible de manera leve en las regiones Soconusco, Metropolitana, Istmo- Costa, pic.twitter.com/PcNHZauJfA — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) June 24, 2026

Con información de N+