Temblor en México Hoy: Magnitud y Ubicación de Sismos este 24 de Junio 2026

Te decimos la magnitud y ubicación de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 24 de junio de 2026

Sismo en la CDMXSismo en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Temblor en México: esta madrugada, un sismo de 4.7 grados se sintió en Chiapas. Conoce la magnitud y ubicación de todos los sismos de hoy en nuestro informe.

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