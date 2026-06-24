¿Hay Marchas hacia el Estadio Sede CDMX? Bloqueos por Manifestaciones Hoy

Si vas al Estadio sede Ciudad de México considera salir con tiempo; te indicamos dónde habrá bloqueos

Estadio Ciudad de México, una de las sedes del Mundial 2026 en México. Foto: CuartoscuroEstadio Ciudad de México, una de las sedes del Mundial en México. Foto: Cuartoscuro
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