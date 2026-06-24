¿Hay Marchas hacia el Estadio Sede CDMX? Bloqueos por Manifestaciones Hoy

En el marco del partido entre México y Chequia correspondiente a la fase de grupos del Mundial, diversas organizaciones sociales anunciaron marchas hacia el Estadio sede Ciudad de México, en N+ te contamos dónde habrá bloqueos hoy, 24 de junio de 2026.

Considera que se prevén afectaciones viales y posibles complicaciones en los accesos a la zona sur de la capital.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, al menos tres marchas están programadas para este miércoles en la alcaldía Coyoacán, todas con destino cercano al recinto donde se disputará el encuentro de la Selección Mexicana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México vs Chequia: ¿Cómo Llegar al Estadio Sede en CDMX? Estas Son las Rutas

Marchas en inmediaciones del Estadio sede Ciudad de México

La primera movilización está convocada para las 12:00 horas. Integrantes del movimiento "Queremos Trabajo Digno" partirán desde la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro hacia las inmediaciones del estadio.

Los manifestantes buscan abrir un diálogo con el Gobierno capitalino para plantear demandas relacionadas con la estabilidad laboral, incrementos salariales, acceso a servicios de salud, mejores condiciones de trabajo y respeto a los derechos sindicales.

Más tarde, a las 15:00 horas, la organización Perro MX tiene prevista una concentración en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro.

La movilización, denominada "¡No Hay Mundial Sin Franciscanos!", busca visibilizar la situación de animales que, según los organizadores, fueron retirados de un refugio ubicado en la capital a inicios de año. Los activistas exigirán a las autoridades la devolución de los ejemplares y el esclarecimiento de los hechos.

A las 16:00 horas está programada una tercera movilización encabezada por el colectivo "Buscando a Olin Hernando Vargas Ojeda", que iniciará en la estación Textitlán del Tren Ligero. Bajo el lema de una marcha por la dignidad y el respeto, familiares de personas desaparecidas solicitarán reconocimiento a la labor de búsqueda que realizan.

FBPT