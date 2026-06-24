Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Miércoles 24 de Junio de 2026 en México y la Frontera Norte

¿Cómo está el precio del dólar hoy en México y la frontera norte? Conoce la cotización del peso mexicano en bancos y casas de cambio hoy miércoles 24 de junio de 2026.

Precio del dólar hoyFoto: N+

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Hoy el dólar se cotiza a $17.55 en México. ¿Cómo afecta esto a la frontera norte? Descubre las variaciones en bancos y casas de cambio.

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