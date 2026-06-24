Así Amanecen las Garitas de Mexicali Hoy 24 de Junio de 2026: Tiempo de Espera

¿Planeas cruzar hoy por las Garitas de Mexicali? Consulta los reportes en tiempo real hoy 24 de junio

Garitas Mexicali HoyFoto: N+

Destacado

Hoy en las Garitas de Mexicali: tiempos de espera de 5 a 60 minutos. Autoridades recomiendan planificar y usar carriles rápidos. Mantente informado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+