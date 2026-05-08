Aplazan Sentencia de Ismael 'El Mayo' Zambada: Nueva Fecha para Revelar Castigo a Narco Mexicano

Este viernes 8 de mayo de 2026, un juez federal de Estados Unidos de América (EUA) aplazó la sentencia del narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada, cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa.

La nueva fecha para conocer la condena del capo será ahora el 20 de julio de 2026. Así se determinó tras una nueva petición de su defensa, según una plataforma judicial en línea.

En contexto

En agosto de 2025, El Mayo se declaró culpable de dos cargos vinculados al narcotráfico.

se declaró de dos cargos vinculados al narcotráfico. Uno de los cargos es por lavado de dinero y el otro por uso de armas de fuego.

y el otro por Inicialmente, el capo mexicano estuvo acusado de 17 cargos.

En su acuerdo de culpabilidad, admitió haber liderado una organización criminal -desde 1989 y hasta 2024- y de haber participado en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.

Noticia relacionada: ¿Quién es Mónica Zambada, Liberada y Entregada a Familiares Tras Fuerte Operativo en Sinaloa?

Juez emplaza a entregar documentación

El juez Brian Cogan, quien ya ha pospuesto la sentencia varias veces, emplazó a la defensa de Zambada a entregar la documentación necesaria para la audiencia antes del 6 de julio y dio un plazo de réplica a la Fiscalía hasta el día 13 del mismo mes.

Cabe señalar que la más reciente fecha conocida para la sentencia del capo era la del pasado 13 de abril, ya que había sido pospuesta a un día no concreto de mayo, ante las dificultades de la defensa para recabar información clave para los documentos que presentará.

En diciembre de 2025, el abogado de Zambada, Frank Pérez, pidió al juez más tiempo para preparar un memorando de sentencia para su cliente y citó la "violencia e inestabilidad" en México como factores que le dificultaban ese trabajo.

Video relacionado: Identifican a Sobrino de "El Mayo" Zambada Hallado Muerto en Carretera de Culiacán,

¿Podrían dictar cadena perpetua contra Zambada?

Los dos cargos por los que Zambada asumió responsabilidad acarrean pena de cadena perpetua.

El capo fue detenido en julio de 2024, luego de aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, en una avioneta junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo.

Según El Mayo, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de EFE.

spb