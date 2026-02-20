Aprueba Senado de Florida Poner el Nombre de Donald Trump al Aeropuerto de Palm Beach

Este jueves 19 de febrero, el Senado de Florida aprobó poner el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al aeropuerto de Palm Beach.

Los demócratas denunciaron que esto costará 5.5 millones de dólares en recursos públicos.

Con mayoría republicana, la Cámara Alta de Florida aprobó con 25 votos contra 11, bautizar el aeropuerto con el nombre de Trump, por lo que únicamente falta la firma del gobernador Ron DeSantis para avalar este cambio.

Homenaje a Trump

Al respecto, la senadora estatal Debbie Mayfield, quien presentó la iniciativa, argumentó que el mandatario, que cambió su residencia oficial al estado luego de su primer mandato, merece el homenaje por deportar a más de 400 mil inmigrantes en lo que va de su gobierno.

"Es un honor para mí presentar esta ley para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en honor del primer residente de Florida en ser electo como presidente de Estados Unidos", indicó en el debate.

Este cambio se da en medio de un esfuerzo del presidente estadounidense y los republicanos por rebautizar instituciones con su nombre, como con el 'Trump Kennedy Center' y el 'Instituto de Paz de Trump' en DC.

Además, en Florida suman al menos tres ciudades que han nombrado calles en honor al mandatario.

Costo

Por su parte los demócratas cuestionaron que el cambio de nombre del aeropuerto en Palm Beach costará 5.5 millones de dólares de recursos públicos, ya que la iniciativa reconoce que deben cambiar señalizaciones, elementos de marca, el sitio web y tecnología.

Rechazo

También indicaron que la medida la rechazan los habitantes del condado, donde Trump obtuvo en las elecciones presidenciales de 2024, casi 6 mil votos menos que la demócrata Kamala Harris.

En un pronunciamiento la congresista federal Lois Frankel, precisó:

"Es injusto que la legislatura de Florida, controlada por los republicanos, ignore las voces del condado al empujar una ley que renombra el Aeropuerto Internacional de Palm Beach sin dar a los residentes del condado una verdadera oportunidad de opinar"

Historias recomendadas:

Con información de EFE

LECQ