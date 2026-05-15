Asegura Trump que Fuerzas de EUA y Nigeria Eliminaron a un Jefe del Estado Islámico

Este viernes el presidente Donald Trump aseguró que fuerzas de Estados Unidos y Nigeria abatieron a un alto dirigente del grupo Estado Islámico (EI) en ese país africano.

En su red Truth Social, el mandatario estadounidense dijo:

"Esta noche, por mi indicación, valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria llevaron a cabo a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo"

"Abu Bilal al Minuki, segundo al mando del EI en todo el mundo, pensó que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados de lo que estaba haciendo", agregó.

El líder del EI nacido en 1982, era originario del estado de Borno, en el noreste de Nigeria.

Trump aseguró que "con su eliminación, las capacidades operativas del EI en todo el mundo quedan considerablemente disminuidas".

Violencia de grupos yihadistas

El norte de Nigeria, el país con más población de África, enfrenta violencia de los grupos yihadistas y la de bandas criminales, conocidas localmente como "bandidos", que con frecuencia realizan ataques contra aldeas y secuestros masivos para extorsionar.

Según Trump, los cristianos de Nigeria son "perseguidos" y víctimas de un "genocidio" efectuado por "terroristas", lo que Abuya y la mayoría de los expertos categóricamente niegan, pues la violencia afecta a cristianos y musulmanes sin distinción.

El ejército de Estados Unidos, en coordinación con las autoridades de Nigeria, en Navidad realizaron bombardeos en el estado de Sokoto dirigidos, según Washington, contra yihadistas del Estado Islámico.

A partir de entonces, las dos naciones han reforzado su cooperación militar.

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Con información de AFP

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