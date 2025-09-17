Auto se Estrella contra Oficina del FBI en Pittsburgh: Lo Consideran Acto Terrorista

La mañana de hoy 17 de septiembre de 2025 un automóvil se estrelló contra la entrada de una oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en Pittsburgh.

Autoridades del FBI han calificado al incidente como acto de terrorismo e iniciaron una investigación para detener al sospechoso.

Christopher Giordano, agente especial a cargo del FBI, dijo que "consideramos esto como un acto terrorista contra el FBI".

Fue un ataque dirigido contra este edificio. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero vamos a agotar todas las posibilidades que nos otorga la ley federal para encontrar, detener y procesar a este sujeto hasta el límite de sus posibilidades.

Así fue el ataque a la oficina del FBI

En sus redes sociales, el FBI confirmó lo que llamó un ataque y reveló detalles de cómo ocurrió el incidente en su oficina de Pittsburgh.

Aproximadamente a las 2:40 horas de este miércoles, una persona que conducía un sedán blanco embistió una de las puertas de entrada de vehículos del FBI en Pittsburgh

La persona que conducía el auto salió del vehículo, sacó una bandera estadounidense del asiento trasero y la arrojó sobre la puerta dañada

Luego de estrellar el automóvil, abandonó el lugar a pie

Identifican a atacante: Según el reporte del FBI, el responsable de ataque es Donald Henson, de Penn Hills, Pensilvania, por lo que se pidió a la población que evite contacto con él y llamen al 911 en caso de encontrarlo.

Este incidente se considera un ataque dirigido contra el FBI. Ningún miembro del personal del FBI resultó herido.

